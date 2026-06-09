마지막 잠실구장 올스타전 팬 투표 중간 집계 집주인 두산·LG 강세

2026 프로야구 올스타전이 올해를 끝으로 종합운동장 재개발과 함께 역사 속으로 사라지는 잠실구장에서 열려 마지막 추억을 별들과 팬들이 함께 한다. 마지막 ‘잠실구장 올스타전”이라는 상징성 속에 잠실구장을 함께 쓰는 두산과 LG 올스타 후보들이 팬 투표에서 강세를 보여 눈길을 끈다.

KBO는 지난 8일 발표한 2026 KBO 올스타전 베스트12 팬 투표 1차 중간 집계 결과 두산 포수 양의지가 1위를 차지했다. 드림 올스타 포수 후보인 양의지는 7일 오후 2시 기준 3개 채널(KBO 홈페이지, KBO 애플리케이션, 신한 SOL뱅크 앱)에서 총 83만6546표를 받았다. 전체 159만3982표 중 약 52.5%다. 2018년 올스타전 팬 투표에서 최다 득표(48만4185표, 득표율 57.5%)를 차지했던 양의지는 개인 두 번째 팬 투표 최다 득표에 도전한다.

드림 올스타 지명타자 후보 손아섭(두산)은 76만6947표를 획득해 양의지에 이어 전체 2위에 올랐다. 앞서 6차례 올스타 베스트에 선정됐던 손아섭은 지명타자로는 처음으로 베스트12 등극을 노린다.

양의지 손아섭 외에도 드림 올스타에서는 두산이 강세를 보였다. 선발 투수 곽빈, 중간 투수 김정우, 마무리 투수 이영하가 투수 부문 1위를 휩쓸었고, 2루수 박준순, 유격수 박찬호도 포지션별 1위에 올랐다. 3명을 뽑는 외야수 부문에서는 정수빈(두산)이 1위, 구자욱(삼성)이 2위, 김민석(두산)이 3위에 자리했다. 1루수와 3루수는 각각 르윈 디아즈(삼성)와 최정(SSG)이 선두를 달린다.

나눔 올스타에서는 LG 후보들이 5개 포지션에서 중간 집계 1위에 올랐다. 선발 투수 송승기, 1루수 오스틴 딘, 2루수 신민재, 유격수 오지환, 외야수 박해민이 각 부문 1위로 집계됐다. KIA는 중간 투수 정해영, 마무리 투수 성영탁, 3루수 김도영이 부문별 선두에 올랐고, 박재현은 외야수 부문 2위에 자리했다. 한화에서는 포수 허인서, 지명타자 강백호가 각 부문 1위를 달리고, 문현빈은 외야수 부문 3위에 올랐다.

격전지는 나눔 올스타 외야수와 포수 부문이다. 나눔 올스타 외야수 부문 4위 김호령(KIA)은 52만6870표를 얻어 3위 문현빈(52만8226표)을 1356표 차로 추격 중이다. 나눔 올스타 포수 부문에서는 1위 허인서가 53만56표, 2위 박동원(LG)이 51만5890표를 받아 두 선수의 격차가 1만4166표에 불과하다.

올스타 팬 투표는 23일 오후 2시까지 할 수 있다. 2차 중간 집계 결과는 15일에 발표하고, 팬 투표 70%와 선수단 투표 30% 결과를 합산한 최종 베스트12 명단은 24일 공개한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지