與 조승래 “범여권 통합 또는 연대에 대한 근본적 고민 필요”

더불어민주당 조승래 사무총장은 9일 조국혁신당 등 범여권 정당간의 통합 또는 연대 논의와 관련해 “통합은 당대당 통합 형식으로 추진하는 것이 적절하고 가능할 것이냐, 아니면 연대 수준을 제도화하는 것이 필요할 것이냐에 대한 근본적인 고민이 필요하다”고 밝혔다.

더불어민주당 조승래 사무총장. 연합뉴스

조 총장은 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연한 자리에서 조국혁신당과의 연대·통합 가능성을 묻는 질문에 “검찰개혁이나 대통령 국정과제를 효과적으로 처리하기 위해 조국혁신당, 진보당 등 우호적인 정당들과 협력·연대하는 것은 당연한 일”이라면서 이같이 밝혔다.

그는 연대 수준의 제도화라는 것이 원내교섭단체 구성요건 완화를 의미하느냐는 사회자의 질문에 “그런 것도 있을 수 있다”면서도 “그런 논의는 계속 있어왔지만 각 정당 사이에서도 그게 논의가 잘 안되더라”고 말했다. 조 총장은 “당대당 통합이라는 것이 가장 단순한 문제일 수 있지만 정치의 다양성 측면에서 보면 다양한 가치를 가진 정당들이 존속하는 것도 필요하다는 주장도 있다”며 ”정치의 다양성을 보장하면서 연대 수준을 높일 수 있는 방안까지 함께 고민해야 한다”고 말했다. 이어 그는 결선투표제 도입 등을 예로 들며 “과거부터 결선투표제를 통해 연대를 제도화하자는 주장들이 있었다”며 “이 문제까지 포함해 고민하는 것이 필요하다”고 했다.

조 총장은 최근 지방선거 과정에서 불거진 범여권 내부 갈등이 선거 결과에도 영향을 미쳤다는 인식을 드러내기도 했다. 그는 “실제로 냉정하게 판단해 보면 당내 논쟁과 논란이 이번 지방선거 결과에 영향을 줬다”며 “평택에서 김용남 후보를 적극 지지해야 한다는 분들이 전북에서는 이원택 후보를 지지하지 않았고, 반대로 이원택 후보를 지지하는 분들이 김용남 후보에 대해 비판적인 모습을 보이기도 했다”고 말했다.

그러면서 “제가 수차례 민주당이 공천한 후보는 김용남과 이원택이라고 말씀드렸는데 실제로 이런 분열적인 구조가 선거에도 영향을 미쳤다고 본다”고 진단했다. 조 총장은 범여권 내부에서 벌어진 이른바 ‘뉴이재명’ 논쟁과 유시민 작가의 ‘ABC론’ 등을 언급하며 향후 전당대회가 이러한 갈등을 정리하는 계기가 돼야 한다고 주장했다. 그는 “이 문제를 전당대회를 통해 어떻게 제대로 공론화하고 분열이 아니라 화합과 단결의 방향으로 논쟁을 끌고 갈 것인지가 매우 중요하다”며 “이 대통령이 말한 ‘여당은 창이 아니라 그릇이 돼야 한다’는 말이 하나의 중요한 화두가 될 것”이라고 말했다. 이어 “여당은 능력이 있어야 하고 결론을 내야 하며 책임감도 가져야 한다”며 “책임을 다하기 위해서는 가능한 한 다수의 연합을 만드는 노력이 필요하고 그렇기 때문에 그릇을 키우는 것이 중요하다”고 강조했다. 조 총장은 “우리 당내에서 있었던 뉴이재명 논쟁이든 ABC 논쟁이든 결국은 그릇을 키우는 관점에서 접근한다면 충분히 수용되고 합의될 수 있는 주제”라고 했다.

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