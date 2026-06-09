애플, 시리AI 공개…"제미나이통합에도 개인정보 구글에 안넘겨"

애플이 2년간 개편이 미뤄져왔던 '시리' 등 인공지능(AI) 기능의 전면 업데이트를 선보였다.



애플은 8일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 소재 본사 '애플파크'에서 개최한 연례 세계개발자회의(WWDC) 기조 발표에서 음성비서 시리에 구글 제미나이 모델을 기반으로 한 AI 기능을 통합한 '시리AI'를 공개했다.

애플 제공.

시리AI는 화면에 표시된 내용이나 이미지를 인지하고 사용자의 이전 대화 내용이나 사진, 이메일 등 맥락을 인식하는 것은 물론 인터넷 검색을 통한 외부 정보까지 활용해 답변하는 기능을 갖췄다.



또 이를 바탕으로 직접 달력에 일정을 기록하거나, 할 일 목록에 알림을 추가하는 등 이용자를 대신해 작업을 수행할 수도 있게 됐다.



예를 들어 "샌프란시스코에서 열리는 수키 워터하우스의 공연이 언제야? 관람권은 어떻게 구해?" 등 질문을 하면 공연 일정과 함께 공연 표는 추첨을 통해 구매할 수 있다고 알려준다.



이어 이용자가 공연 추첨 신청일에 알려달라고 요구하면 할 일 목록을 관리하는 '미리 알림' 앱에 이를 추가한다.



그 밖에도 최근에 친구가 이사한 주소를 알려줬지만 깜박 잊고 이를 저장해놓지 않은 경우에도 시리가 문자메시지 등을 검색해 알려주고, '지난주 목장 여행 때 찍은 사진을 보여달라'고 요청하면 사진첩을 확인해서 이에 맞는 사진을 보여준다.



특히 시리와의 대화 내용이 휘발됐던 기존과 달리, 과거 대화 목록을 볼 수 있도록 했다. 대화 목록은 아이클라우드를 통해 동기화해 모든 애플 기기에서 볼 수 있다.



이는 챗GPT나 제미나이 등 이용자가 그간 익숙하게 써온 챗봇 형태의 AI 모델 방식을 채용한 것으로 풀이된다.



시리의 감정 표현 정도나 속도 등도 이용자가 원하는 대로 맞춤 설정할 수 있도록 했고, 이용자가 말하는 내용을 받아쓰기할 때도 철자나 구두점 등의 정확도가 향상됐다.



'시각 지능'(비주얼 인텔리전스) 기능도 장착해 스마트폰 카메라로 음식을 비추면 영양 정보를 제공하거나, 영수증을 촬영해 여러 명이 각자 먹은 메뉴의 값을 치를 수 있도록 할 수도 있다.



애플은 이와 같은 AI 기능을 주요 앱에도 적용해 이용자가 필요로 하는 내용을 적재적소에 활용할 수 있도록 했다.



예컨대 항공사에 전화해 비행편을 변경하고자 할 때는 대화 내용을 자동으로 인식한 다음 이메일을 확인해 예약 코드 등을 알려주고, 집에 설치한 카메라에서 동작이 감지되면 어떤 일이 있었는지를 파악하고 '택배가 왔다'고 알려주기도 한다.

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사파리 웹브라우저에서는 특정 웹페이지에서 변경 내용이 감지되면 알려달라는 요청도 할 수 있다.



사진 편집 기능도 강화해 촬영한 사진의 구도가 마음에 들지 않을 때 마치 다른 각도에서 찍은 것처럼 AI를 활용해 수정하는 기능도 추가했다.



이와 같은 시리AI는 개발자용 시험판 운영체제(OS)에서는 이날부터 적용되지만, 일반 공개는 올가을에 이뤄진다. 다만 상당수 기능은 영어로 우선 출시하고 향후 대상 언어를 늘려나갈 계획이다.



단 유럽연합(EU)과 중국에서는 디지털시장법(DMA)이나 현지 규제 때문에 출시가 늦어질 전망이다.



또한 애플은 이들 AI 기능 다수는 무료로 제공하지만, 이미지 생성 등 일부 AI 기능에는 사용량 제한을 두기로 했다. 무료 사용량을 모두 소진한 이후에는 유료 클라우드 서비스인 아이클라우드 요금제를 구독해야 추가로 사용할 수 있다.



애플은 시리 AI가 아이폰 등 기기에 저장된 이용자 정보를 활용하는 가운데서도 개인정보는 철저하게 보호한다고 강조했다.



크레이그 페더리기 수석부사장(SVP)은 기조발표에 이은 기술 세션에서 제미나이 모델 통합 이후에도 이용자 정보가 구글로 흘러들어가지 않는다며 "우리는 구글의 일반 고객용 모델을 사용하지 않는다"고 역설했다.



애플은 애플파운데이션모델(AFM)의 뼈대를 자체 구축한 다음 제미나이를 활용해 이를 고도화하는 정제 과정을 거쳤다고 설명했다.



이는 거대 AI의 핵심 지식을 추출해 그에 버금가는 모델들을 만드는 '증류' 공정을 거쳤다는 뜻으로 추정된다.



애플은 이렇게 만든 경량 모델을 이용해 간단한 요청은 애플 기기 내에서 처리하고, 복잡한 작업은 애플 서버에서 돌아가는 'AFM 클라우드 프로' 모델이 맡는 방식으로 시스템을 구성했다.



페더리기 부사장은 "대부분의 AI 제공업체는 데이터 보호 책임을 사용자에게 떠넘기지만, 애플은 단말형 AI(온디바이스 AI)와 비공개 클라우드를 통해 애플을 포함해 누구도 이용자 데이터에 접근하거나 이를 저장할 수 없도록 차단했다"고 강조햇다.



차세대 아이폰 OS 'iOS27'과 '골든게이트'(금문교)라는 이름이 붙은 맥OS 등에서는 '중앙처리장치(CPU) 스케줄러'를 적용해 처리 성능을 높였고, 필요한 데이터를 미리 불러놓는 방식으로 앱 실행·사진 불러오기 속도도 향상했다.



특히 iOS27은 7년 전인 2019년 출시된 아이폰11까지 지원해 구형 아이폰으로도 이러한 개선을 체감할 수 있도록 했다.



한편 애플은 부모가 아동·청소년의 기기 이용 시간이나 연락 가능한 대상, 사회관계망서비스(SNS) 이용 여부 등을 세밀하게 조정할 수 있도록 자녀 안전 기능을 개선했다.



학교 수업 시간에는 접근 가능한 앱을 크게 줄이고, 주말에는 이 같은 제한을 조금 더 완화할 수 있도록 하는 등 시간대별로도 설정할 수 있도록 했다.



이날 15번째이자 마지막 WWDC 기조 발표를 진행한 팀 쿡 최고경영자(CEO)는 "애플은 언제나 세계 최고의 제품을 만들어 사람들의 삶을 풍요롭게 하는 것을 지향해왔다"며 "최고의 순간은 아직 오지 않았다"고 강조했다.



다만 애플이 이날 발표한 내용 가운데는 2년 전 같은 자리에서 발표한 내용을 뒤늦게 적용한 것들도 많았다.



애플은 AI 모델 부문에서 경쟁사에 뒤처진 가운데 당시 선보였던 내용의 출시를 그간 미뤄왔고, 이번에 구글의 AI 모델을 통합한 이후 이를 본격적으로 적용하기 시작한 셈이다.



시장에서는 애플의 이 같은 선택을 실용주의적 선택이라고 평가하면서도 이용자들이 기대했던 '새로운 한 방'(One more thing)이 없었다는 점에 실망하는 분위기도 감지된다.

<연합>

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