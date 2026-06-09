선선한 출근길…‘낮 최고 30도’ 초여름 더위 [오늘날씨]

화요일인 9일 선선한 아침 날씨를 보이며 전국이 대체로 맑겠다. 강원과 경북 등에는 오후 한때 소나기가 내리는 곳이 있겠다.
기상청에 따르면 이날 오후 강원남부내륙·산지와 경북북동산지에 5㎜ 안팎의 소나기가 내리겠다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 우박이 떨어지는 곳도 있겠으니, 시설물 관리와 안전사고에 유의해야겠다.
아침 최저 기온은 11~18도, 낮 최고기온은 22~30도로 예상된다.
주요 지역 아침 최저기온은 서울 16도, 인천 16도, 수원 15도, 춘천 13도, 강릉 14도, 청주 15도, 대전 14도, 전주 14도, 광주 15도, 대구 15도, 부산 18도, 제주 16도다.
낮 최고기온은 서울 27도, 인천 26도, 수원 27도, 춘천 27도, 강릉 24도, 청주 28도, 대전 28도, 전주 28도, 광주 29도, 대구 29도, 부산 24도, 제주 24도 등이다．
미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.
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