‘술파티 위증 혐의’ 이화영 국민참여재판 시작

이화영 전 경기도 평화부지사의 이른바 ‘검사실 술파티 의혹’ 위증 사건의 유무죄를 가릴 국민참여재판이 배심원단 구성을 완료하고 8일 역대 최장 심리를 시작했다.



수원지법 형사11부(재판장 송병훈)는 8일 오전 비공개로 배심원 선정기일을 진행해 본 배심원 7명과 예비 배심원 5명 등 모두 12명의 배심원단을 확정했다.

5일 경기도 수원시 영통구 수원지방법원 법정 모습. 연합뉴스

선정 통지서를 받은 후보자 500명 중 출석한 50여명을 대상으로 무작위 추첨과 개별 신문이 이어졌으며, 검찰과 변호인 측은 사유 없이 후보자를 배제할 수 있는 ‘무이유 기피권’을 각각 4회씩 행사하는 등 초반부터 팽팽한 신경전을 벌였다.



첨예한 쟁점과 심야까지 이어지는 장기 재판 부담에 일부 후보자는 직무 면제를 요청했으나 선정 절차는 약 3시간30분 만에 마무리됐다.



배심원단이 구성됨에 따라 재판부는 이날 오후 2시30분 모두진술을 시작으로 본격적인 심리에 착수했다. 이번 재판은 이달 19일까지 주말을 제외한 열흘 동안 매일 오전 9시30분부터 오후 10시~11시30분까지 이어진다. 이는 국민참여재판 사상 최장 기간이다.



재판부는 장기 심리 중 배심원 이탈 가능성을 고려해 배심원이 5명까지 줄어도 재판을 속행하되 4명 이하가 되면 심리를 중단하고 일정을 재지정하기로 했다. 증인으로는 수사 검사였던 박상용 인천지검 부부장 검사와 김성태 전 쌍방울 그룹 회장, 당시 이 전 부지사 변호를 맡았던 설주완 변호사, 교도관 등 8명이 출석한다.



이번 재판의 핵심은 이 전 부지사의 국회증언감정법 위반(위증) 혐의다. 이 전 부지사는 2024년 10월 국회 법사위 검사 탄핵 청문회에 출석해 검사실에서 회덮밥과 연어에 소주를 마시는 ‘진술 세미나’가 있었다고 증언했으나 검찰은 이를 허위 사실로 규정해 기소했다. 이 전 부지사가 주장한 술자리 날짜와 법무부 조사에서 확인된 날짜 간의 불일치를 두고 치열한 공방이 예상된다.



이 밖에도 재판부는 지난 대선 경선 과정에서 불거진 이재명 후보 대상 ‘쪼개기 후원금’ 의혹(정치자금법 위반)과 대북 금송 지원 부당 지시 의혹(직권남용)을 차례로 다룰 예정이다.



판결은 19일 최종 변론과 배심원 평의를 거쳐 이뤄진다.

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