[경제 단신] LG CNS, 에이전틱 AI 기반 ‘AIND’ 출시 외

LG CNS, 에이전틱 AI 기반 ‘AIND’ 출시

LG CNS는 대규모 정보기술(IT) 시스템 구축과 운영 전 과정을 수행하는 에이전틱 인공지능(AI) 기반 플랫폼 ‘데브온 에이전틱 AIND’를 출시했다고 8일 밝혔다. AIND는 사용자가 자연어로 요구사항을 입력하면 분석·설계, 코딩, 테스트·품질 검증 에이전트들이 협업해 시스템 개발 전 과정을 수행하는 플랫폼이다. 자연어로 단순 코드를 생성하는 ‘바이브 코딩’과 달리 기업 시스템 구조와 개발 표준 등을 반영해 IT 시스템 구축에 활용할 수 있다는 게 회사 설명이다. 미국 AI 코딩 기업 클라인과 함께 개발했고, 양사는 AIND를 글로벌 기업의 IT 시스템 구축·운영사업에 확대 적용할 계획이다.



현대차, 하반기 기술인력 신규 채용



현대차는 하반기 모빌리티 기술인력 신규 채용을 시행한다고 8일 밝혔다. 이번 채용에서는 국내 자동차 생산공장 내 완성차 제조 조립, 연구개발(R&D) 기술 분야 인재를 모집한다. 자동차 생산부문 합격자는 오는 11월과 12월 국내 생산공장에 배치되며 R&D 기술부문 합격자는 11월 중 남양·의왕연구소 등에 배치된다. 현대차는 15∼24일 서류를 접수하고 7월 인·적성검사, 8월 1차 면접, 9월 최종 면접·신체검사, 10∼11월 중 합격자 발표 등 일정을 진행할 계획이다. 모집 부문별 세부 요건은 현대차 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다. 지원 자격은 고등학교 졸업 이상으로 연령·성별 제한은 없다.



현대엔지니어링, 카자흐 화공플랜트 수주



현대엔지니어링이 카자흐스탄 대형 가스처리시설 프로젝트를 수주하며 현지 화공플랜트 시장에 처음 진출했다. 현대엔지니어링은 카자흐스탄 국영가스공사인 카작가스로부터 ‘카라차가낙 가스처리시설’ 프로젝트 낙찰통지서(LOA)를 접수했다고 8일 밝혔다. 이번 사업은 카자흐스탄 수도 아스타나에서 서쪽으로 약 1260㎞ 떨어진 카라차가낙 복합단지 내에 연간 50억㎥ 규모의 원료가스를 처리하는 가스처리시설과 부대설비를 건설하는 프로젝트다. 현대엔지니어링은 설계와 구매 업무를 맡고, 이탈리아에 본사를 둔 EPC(설계·구매·시공) 기업인 시침의 현지 법인이 시공 컨소시엄 파트너사로 참여한다.

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