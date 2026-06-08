상위 10% 月소득 1500만원 첫 돌파… 하위 10%의 21배

올해 1분기 소득 상위 10%의 월평균 소득이 처음으로 1500만원을 넘어선 반면 하위 10%는 근로소득을 중심으로 감소하면서 소득 양극화가 심화한 것으로 나타났다. 명절 상여금과 성과급이 대기업 위주로 지급된 영향으로 보인다. 외국계 금융기관은 올해 우리 경제성장률을 최고 3%까지 상향 조정하고 있지만, 성장의 온기가 경제 전반으로 퍼지지 못하고 있는 셈이다.



8일 국가데이터처의 ‘1분기 가계동향’을 보면, 올해 1분기 소득 10분위(상위 10%) 월평균 가계소득은 1538만원으로 전년 동기 대비 3.8% 증가했다. 10분위 가계소득이 1500만원을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 9분위와 10분위를 합친 소득 상위 20%는 근로소득(2.5%), 이전소득(25.1%), 비경상소득(17.6%) 등이 지난해보다 늘었다.

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반면, 소득 1분위(하위 10%)는 73만7000원으로 지난해 같은 기간과 비교해 0.9% 감소했다. 1분위는 모든 소득 구간 중 유일하게 소득이 줄었다. 근로소득과 비경상소득이 각각 10.2%, 44.4% 감소했다.



이에 따라 하위 10% 대비 상위 10% 소득을 뜻하는 10분위 배율은 지난해 1분기 19.9배에서 올해 1분기 20.9배로 벌어졌다. 10분위 배율이 20배를 넘어선 것은 2023년 1분기(21.4배) 이후 3년 만이다. 데이터처 관계자는 “1분기 명절 상여금과 성과급이 대기업 위주로 많이 지급돼 격차가 확대된 것으로 보인다”고 설명했다.



임금 증가세는 최근 업종별, 고용형태별, 기업규모별로 격차가 커지는 추세다.



고용노동부의 사업체노동력조사 결과에 따르면, 지난 2월 반도체업이 포함된 ‘전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업’ 근로자 임금은 1659만8000원으로 전년 대비 147.2% 급증한 반면, 임시·일용직 근로자는 172만원으로 전년보다 1.1% 감소했다. 또 300인 이상 근로자 임금은 지난 2월 872만3000원으로 전년보다 33.9% 증가할 때 300인 미만 사업장 근로자 임금은 402만7000원으로 11.1% 늘어나는 데 그쳤다.



강병구 인하대 교수(경제학)는 “반도체 등 일부 산업이 성장을 주도하고 있지만 다른 산업들은 성장이 상대적으로 더디다”며 “성장의 성과가 사회 전반으로 확산되는 재분배 체계를 구축해야 인공지능(AI) 시대 혁신정책도 제대로 작동할 수 있고, 성장과 분배가 선순환할 수 있다”고 말했다.

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