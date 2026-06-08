이선민 "이상형 이영애+공무원이라고 해 호되게 맞아"

코미디언 이선민이 "얼굴은 이영애, 직업은 공무원이 이상형이었다"고 말했다.

이선민은 9일 방송 예정인 SBS TV 예능 프로그램 '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'에 개그맨 곽범과 함께 게스트로 출연한다.

코미디언 이선민. '동상이몽2' 유튜브 캡쳐

이선민은 "김구라 선배님 덕분에 '확신의 기혼 상'으로 활동 중인 SBS 공채 개그맨 이선민"이라며 자신을 소개한다.

MC 김구라가 "(이선민이) 나이도 한 마흔 됐으니까 결혼할 나이이기도 하다"라고 하자 이선민은 "아직 30대입니다"라며 웃음을 자아낸다.

MC 서장훈이 "이선민씨가 꿈이 동상이몽 출연이라고 들었다"고 하자 이선민은 "결혼은 언제가는 해야 한다는 주의다"라고 한다.

이어 서장훈이 "이상형이 어떻게 되냐"고 묻자 이선민은 "이상형은 참한 여성 분이다"라고 말한다.

김구라는 "(이선민이) 옛날에 이상형에 여러 가지 조건을 내걸다가 많이 두드려 맞지 않았냐"고 한다.

그러자 이선민은 "옛날엔 배우 이영애씨를 좋아했고 '이왕이면 직업은 공무원이면 좋겠다'고 말했다가 호되게 맞았다"고 한다.

이어 그는 "이제는 그냥 여성분이시면 된다"며 웃음을 자아낸다.

<뉴시스>

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