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[시사중국어학원의 리얼 중국어 회화] 마지막까지 미루다가 시작해.
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리얼 중국어 회화
입력 :
2026-06-08 18:24
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[시사중국어학원의 리얼 중국어 회화] 마지막까지 미루다가 시작해.
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[설왕설래] 스페이스X 나스닥 상장
1905년, 알베르트 아인슈타인은 특수상대성이론을 발표하며 물리학의 역사를 바꿨다. 이 이론은 시간과 공간에 대한 인간의 관념을 뒤흔들었고, 훗날 블랙홀이라는 존재를 이해하는 토대가 됐다. 블랙홀은 엄청난 중력으로 주변의 모든 것을 끌어당기는 존재다. 한번 빨려 들면 빛조차도 빠져나오기 어렵다. 주식시장에서도 비슷한 현상이 있다. 초대형 기업공개(IPO)
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지난 3일 지방선거일 아침, 한 광둥어 언어교환 채팅방에 홍콩인 회원이 “한국 친구 여러분, 여러분의 투표권을 소중히 여기고 꼭 투표하러 가세요”라는 글을 올렸다. 이에 다른 이가 ‘진보선(眞普選·진정한 보통선거)’이라는 세 글자로 화답했다. 진보선은 2014년 중국 당국이 친중파 인물만 홍콩 행정장관 등의 후보로 등록할 수 있게 하자 홍콩 시민들이 ‘우
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