[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 9일 (화요일) 60년생, 소탐 대실에 조심하자

96년생: 행동이 동반되니 능률이 절로 올라간다. 84년생: 곤란한 부탁은 미적거리지 말고 거절하라. 72년생: 호사다마운으로 각별히 조심하세요. 60년생: 소탐 대실에 조심하자. 48년생: 대중의 뒷안길에 곡길이 있다. 36년생: 가지많은 나무에 바람 잘날 없구나.

97년생: 자신의 위치를 더욱 공고하게 만들어라. 85년생: 구설에 휘말려도 믿어주는 사람은 있다. 73년생: 땀흘린 대가가 나타난다. 61년생: 좋은 일보다는 짜증나는 일이 많다. 49년생: 솔선수범하여 일하자. 37년생: 마음 한구석은 왠지 허전하구나.

98년생: 솔선수범하면서 지킨다면 모두가 따른다. 86년생: 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔. 74년생: 약속 시간을 잊지말자. 62년생: 신불자는 해결책이 나타난다. 50년생: 선택한 일은 변심하지 말자. 38년생: 자식 농사에 마음이 풍요롭다.

99년생: 일을 추진하고 있다면 계속 진행하라. 87년생: 돌다리도 두드려 보고 건너라. 75년생: 인생은 긴 터널을 뚫는것과 같다. 63년생: 서류상의 하자가 발생한다. 51년생: 근본을 무시하지 말고 충실하자. 39년생: 예전부터 예견된 일이 발생한다.

00년생: 이성의 감미로운 말에 유혹되지 말아라. 88년생: 현금 어음이나 큰 돈거래는 삼가라. 76년생: 소모권과 지출에 소탐대실이 나타난다. 64년생: 변화나 이동보다는 자기 자리 지키자. 52년생: 철 지난 과일을 먹는 격이다. 40년생: 말이 많으면 실수하기 쉽다. 28년생: 문서처리와 약속에 신중을 기해야 한다.

01년생: 좋은 선배나 좋은 벗은 큰 자본이 된다. 89년생: 되로 주고 말로 받는 운세이다. 77년생: 선의의 거짓말도 자주 쓰지말자. 65년생: 계획한 일이 부진하다고 포기하지 말자. 53년생: 무리한 계약체결은 삼가하자. 41년생: 양손에 떡을 쥐고 있구나. 29년생: 내부적인 문제로 고민이 온다.

02년생: 외국일이나 새로운 분야에 개척하는 운이다. 90년생: 현재 시작한 일이 갈수록 어렵다. 78년생: 판매나 매출에 부진하다. 66년생: 묵묵히 맡은 일에 충실하자. 54년생: 열심히 일하는데도 인정을 맞지 못하는 운이다. 42년생: 보상심리를 갖지 말자. 30년생: 일에 다른 곳으로 관심을 돌리지 말라.

03년생: 지인의 관계에 심중하게 처신하자. 91년생: 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다. 79년생: 이성관계가 순조롭게 진행된다. 67년생: 여성은 사적인 일로 근심이 온다. 55년생: 활동 폭을 줄이는 것이 좋겠다. 43년생: 건강이 좋아지고 자식에 즐거움이 온다. 31년생: 실패와 성공이 겹치는 운세다.

04년생: 동남방에서 자본이나 금전운이 양호하다. 92년생: 성과 없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다. 80년생: 지하철, 버스에서 실물수를 조심하자. 68년생: 저기압일 때는 몸을 조금 낮추자. 56년생: 이기적인 발상에서 벗어나자. 44년생: 건강에 성분이 맞은 의사를 만난다. 32년생: 현노력한 만큼 효과가 나타나는 법이다.

05년생: 신문 정보지에서 금전대여 금전융통이 성사된다. 93년생: 마음이 콩밭에 있다면 속도를 늦추어라. 81년생: 자기개발에 힘쓰는 운이다. 69년생: 악의적인 소문에 의해 피해를 조심. 57년생: 타성에 젖어 소일하지 말자. 45년생: 집안에 경사가 있어 즐겁다. 33년생: 일이 손에 잡히지 않고 잡생각이 떠오른다.

06년생: 작은 틈 사이로 바람이 들어오는 법이다. 94년생: 정점에 도달하려는 사람은 열심히 하라. 82년생: 참신한 아이템을 현실과 접목시키자. 70년생: 작은 것을 얻고 큰 것을 잃는다. 58년생: 동분서주하면 성과가 나타나지 않는다. 46년생: 건강에 신경 쓸 때이다. 34년생: 자녀 때문에 상심에 잠길 수도 있겠다.

95년생: 경쟁보다는 힘을 길러나가며 대비하라. 83년생: 진로관계에 갑갑함을 느낀다. 71년생: 금전손실의 위험이 따르니 조심하자. 59년생: 넓게 바라보는 마음을 갖자. 47년생: 콜라텍에서 좋은 친구를 만난다. 35년생: 순간의 기분으로 거래하지 마라.

백운철학원

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