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與 "당대표 선출 전당대회 8월 17일 개최…권역별 순회경선"

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조승래, 지선 결과에 "李대통령과 당 지도부 인식 다르지 않아"
"경선 관련 근거 없는 주장으로 지도부 흔들려는 시도 안타까워"

더불어민주당은 8월 17일 차기 당 대표를 선출하는 전당대회를 열기로 했다.

 

조승래 사무총장은 8일 국회에서 기자간담회를 열어 "최고위원회에서 정기 전당원대회를 8월 중 하되 가장 이른 시일인 8월 17일 진행하기로 공감대가 만들어졌다"고 밝혔다.

더불어민주당 조승래 사무총장(왼쪽)이 8일 국회에서 당무 현안과 관련한 기자 간담회를 열고 있다. 오른쪽은 강준현 수석대변인. 연합뉴스
더불어민주당 조승래 사무총장(왼쪽)이 8일 국회에서 당무 현안과 관련한 기자 간담회를 열고 있다. 오른쪽은 강준현 수석대변인. 연합뉴스

조 사무총장은 "당헌 부칙 개정을 통해서 (전대)기간을 다소 여유롭게 하는 게 필요하다"며 "이번 주 수요일 최고위 회의와 목요일 당무위, 다음 주 중앙위원회를 통해 전대 시기, 절차에 대한 제도 정비를 완료할 것"이라고 설명했다.

 

이어 "전당대회준비위원회와 선거관리위원회가 구성되고 당 대표 후보자와 최고위원 후보자에 대한 후보 등록을 받을 것"이라며 "당 대표는 4인 이상일 경우 예비경선을 거쳐 본경선을 하고, 권역별 순회 경선을 통해 대표와 최고위원을 선출하기로 했다"고 덧붙였다.

 

당 대표 선거에는 정청래 대표가 연임에 도전할 것으로 보이는 가운데 김민석 국무총리와 송영길 전 대표 등이 후보군으로 거론된다.

 

조 사무총장은 현직인 당 대표와 최고위원이 전당대회에 출마할 경우 사퇴 규정과 관련, "당헌·당규에 사퇴 시한은 없다"면서 "이재명 대통령이 대표 시절 재임을 위해 전대준비위 구성 전 사퇴한 전례가 있을 뿐"이라고 답했다.

 

이언주 의원이 이날 지방선거 책임을 통감한다며 최고위원에서 사퇴한 데 대해서는 "잔여임기가 두 달밖에 안 남았기에 별도로 보궐선거를 할 이유가 없다"고 했다.

 

조 사무총장은 이재명 대통령이 이날 기자회견에서 '이길 것을 졌다거나 이겨야 하는 곳을 졌다면 문제가 다르다. 최소한 성공은 아니다'라고 언급한 데 대해선 "대통령의 표현과 지도부의 말이 상충하거나 충돌되지 않는다"고 주장했다.

 

조 사무총장은 "정청래 대표나 저나 (지선) 승리도 있고 패배도 있다는 말씀을 드린 것이고 서울에서의 패배는 매우 아쉽고 안타깝다는 심정을 밝혔다"고 덧붙였다.

 

그는 이 대통령이 '여당은 야당 때와 역할이 달라야 한다'고 한데 대해선 "효능감 있는 여당이 되기 위해 노력해야겠다고 생각했다"며 "전대가 열리기까지가 유능한 여당이 되기 위한 시스템 정비의 기간이 아닐까 싶다"고 말했다.

 

조 사무총장은 '조작기소 특검' 추진 일정에 대한 질문에는 "원 구성 이후 법사위 논의를 거쳐 특검법을 어떻게 처리할지 방향을 결정할 것 같다"며 "내용과 시기 등 (수정을) 다 열어놓고 고민 중인 것으로 안다"고 답했다.

 

민주당은 이날 최고위에서 6·3 지방선거 및 재·보궐선거 평가위원회 설치도 의결했다.

 

조 사무총장은 "평가위는 내·외부 인사로 균형되게 구성하고, 위원장은 공동으로 한다"며 "우리 당의 엄중한 현실에 대해 평가하고 앞으로 당 기조, 전략, 방향을 세우는 데 큰 참고가 되도록 하겠다"고 말했다.

 

조 사무총장은 "선거가 다 끝났는데도 여전히 당 경선 과정에 대해 근거 없는 주장을 하며 당 지도부를 흔들려는 시도가 있는 것 같아 매우 안타깝다"며 "정치적 소신과 판단에 따라 정치적 공격을 할 수 있어도 가공의 팩트를 들이대면서 비난하는 것은 있을 수 없는 일"이라고 강조했다.

 

그는 지방선거 후보 경선에서 탈락한 김영록 전남지사가 이날 라디오에 출연해 경선에 문제가 있었다고 주장한 데 대해 "경선에 심각한 문제가 있었던 것처럼 이야기하면서 지도부와 대표에게 정치적 공격을 하고 있다"며 "경선 과정에 발생했던 응답 누락은 기술·실무적인 문제로 파악됐고, 즉시 보완했다"고 반박했다.

<연합>


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