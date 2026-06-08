대구도시개발공사∙기업은행, 동반성장펀드 120억 규모로 지원 확대 연장

대구도시개발공사는 IBK기업은행과 총 120억원 규모 ‘동반성장펀드’ 협약을 1년 연장하고, 지원 대상을 ‘대구 5대 미래 신산업 영위 중소기업’까지 확대한다고 8일 밝혔다.

동반성장펀드는 공사가 은행에 자금을 예탁하고, 예탁금에서 발생하는 이자 수익을 활용해 지역 중소기업에 저금리 대출을 지원하는 상생금융 제도다.

공사는 2024년 1차 사업에서 100억원 규모 펀드를 조성해 7개 기업을 지원했다. 2차에는 지원 규모를 120억원으로 확대하고 지원 기간도 기존 1년에서 최장 3년으로 늘렸다. 이를 통해 현재까지 총 22개 기업에 약 1억6000만원의 이자 감면 혜택을 제공하고, 경기 침체로 어려움을 겪는 지역 중소기업의 금융 부담 완화에 기여해 왔다.

지원 대상도 확대한다. 기존 건설업 영위 기업, 창업기업, 일자리 창출 기업, 지역소멸 대응 기업에 더해 대구 5대 미래 신산업인 반도체, 헬스케어, 로봇, 미래 모빌리티(이동수단), 인공지능·빅데이터·블록체인(ABB) 분야 중소기업까지 지원받을 수 있게 됐다. 선정 기업은 최대 5억원까지 최장 3년간 대출을 이용할 수 있다. 연 1.73%포인트의 금리 감면 혜택을 기본으로 제공받는다. 또한 은행의 세부 우대 조건을 충족할 경우 최대 1.40%포인트의 추가 금리 감면도 가능하다.

이번 협약 연장과 지원 대상 확대를 통해 지역 중소기업이 연간 최대 3억원 이상의 이자 절감 효과를 누릴 것이라고 공사 측은 설명했다.

정명섭 공사 사장은 “대구 5대 미래 신산업 분야까지 지원 범위를 확대함으로써 지역 중소기업의 성장과 신산업 육성에 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 호흡하며 지속가능한 동반성장을 이끌어 나가겠다”고 말했다.

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