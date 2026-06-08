與 "이 대통령 '대체 불가 대한민국' 전폭적으로 응답"

더불어민주당이 8일 진행된 이재명 대통령 취임 1주년 기자회견 관련 "대통령과 함께 2026년을 '대체 불가 대한민국'의 담대한 꿈이 시작된 해로 삼겠다"며 "민주당도 전폭적으로 응답할 것"이라고 했다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 오후 서면브리핑에서 "이재명 정부가 국민으로부터 더욱 신뢰받는 정부로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"며 이같이 말했다.

강 수석대변인은 "기념사에서 이재명 대통령은 과거와 현재를 냉정하게 진단하면서도 미래에 대한 포부와 희망을 함께 제시했다"며 "무엇보다 이 모든 과정을 국민과 함께 이뤄냈다는 사실과 앞으로도 국민과 함께 할 것이란 의지가 돋보였다"고 했다.

이어 "이번에도 이재명 대통령의 탁월한 소통 능력이 빛났다"며 "답변 내용도 모든 사안마다 해박한 지식과 본질적인 문제의식을 두루 지닌 대통령의 면모를 느끼게 해줬다"고 평했다.

강 수석대변인은 "초격차 산업 강국, 글로벌 외교 안보 강국, 규범과 규칙이 지켜지는 정상 사회, 국민의 목숨을 살리는 정부라는 4가지 국정 목표는 더불어민주당의 정책적 목표가 되어 대통령님의 국정 운영에 힘을 실겠다"고 했다.

그러면서 "대통령이 나라의 주인인 국민과 함께 대한민국의 새로운 도약을 이끌어가는데 집권여당으로서의 책임과 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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