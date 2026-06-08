금값 뛰었는데도 그대로…신봉선, 모아온 ‘황금 부상’ 공개

개그맨 신봉선이 방송 활동을 통해 받은 금 부상을 지금까지 처분하지 않고 보관해 온 사실을 전했다.

신봉선은 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 공개한 영상 ‘오랜만에 뭉쳐서 SBS 털고 온 송은이&신봉선 (ft. Y2K 그 자체)’에서 과거 방송 출연 당시 받은 각종 금 부상들을 소개하며 근황을 공개했다.

‘오랜만에 뭉쳐서 SBS 털고 온 송은이&신봉선 (ft. Y2K 그 자체)’ 영상 캡처. ㄴ신봉선ㄱ

영상 속에서 그는 SBS 파워FM 감사패를 살펴보던 중 과거를 회상했다. 신봉선은 “우리 신인때는 퀴즈쇼 같은 방송에 나가면 ‘황금 열쇠’를 줬다”고 전했다.

그는 당시 받은 금 부상들을 팔지 않았다는 사실을 밝혀 놀라움을 자아냈다. 그는 “하나도 안 팔고 가지고 있다”고 고백한 후 집에서 직접 보관 중인 금 부상들을 꺼내 보이며 시청자들에게 공개했다. 소식을 접한 방송인 송은이는 감탄했다.

공개된 물품 가운데에는 예능 프로그램 ‘두뇌왕 아인슈타인’ 1등 부상으로 받은 한 냥짜리 황금 열쇠를 비롯해 여러 프로그램을 통해 받은 금 부상들이 포함됐다.

방송 시상식에서 받은 기념품도 눈길을 끌었다. 신봉선은 2015년 MBC 방송연예대상 신인상과 특별상 수상 당시 받은 금메달, 2021년 최우수상 수상 부상으로 받은 금메달 등을 함께 공개하며 당시의 추억을 떠올렸다.

그는 “예전에는 이렇게 인정이 넘쳤다”고 말을 전하며 오랜 기간 소중하게 보관해 오고 있는 상황을 알렸다.

특히 신봉선이 금 부상을 그대로 보유해 온 사실은 최근 급등한 금 시세와 맞물려 더욱 관심을 모았다. 신봉선이 데뷔한 2005년 무렵 금 한 돈(3.75g)의 가격은 약 6만 원 수준으로 알려졌지만, 최근에는 80만 원을 넘나드는 수준까지 상승한 것으로 전해졌다.

오랜 시간 방송 활동을 통해 받은 상징적인 부상들을 현금화하지 않고 간직해 온 신봉선의 모습은 당시의 추억과 성과를 고스란히 담아낸 기록으로도 주목받고 있다.

누리꾼들은 “라디오 너무 재미있게 들었다”, “무한걸스 그립다”, “이런 비하인드 야무지게 찍어오다니”는 등의 댓글을 남겼다.

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