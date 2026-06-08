'폭발참사' 한화에어로 대표이사 입건…중처법 위반 혐의

5명이 숨지는 등 7명의 사상자가 발생한 한화에어로스페이스 대전 사업장 폭발 참사와 관련해 2명이 입건됐다.

대전경찰청은 최근 한화에어로 가재웅 대전사업장장을 업무상과실치사상 혐의로 입건했다고 8일 밝혔다.

전담수사팀은 현재까지 가 사업장장을 입건해 수사 중이며 한화 측 관련자 7명과 유족 5명에 대한 조사를 마쳤다.

특히 대전고용노동청은 산업안전보건법 위반 혐의로 가 사업장장을, 중대재해처벌법(중처법) 위반 혐의로 손재일 대표이사를 입건했다.

경찰은 입건된 2명과 참고인 1명 등 총 3명에 대한 출국금지 조치를 내린 상태다.

현재 압수수색으로 자료를 확보한 경찰은 자료 분석 및 관련자 조사 등을 통해 사고 원인을 규명하고 있다.

앞서 경찰은 지난 4일 대전노동청과함께 대전 사업장과 R&D(연구개발) 캠퍼스, 서울 본사 등 총 3곳에 대한 압수수색을 벌였다.

압수수색 결과 서류 및 전자 정보 5400여점과 휴대전화 6대를 압수해 디지털 포렌식 및 압수물 분석을 진행 중이다.

경찰 관계자는 "압수물 분석 등을 통해 사고 원인과 책임 소재를 명확히 규명하도록 노력하겠다"고 말했다.

앞서 지난 1일 오전 10시59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전 사업장 56동 세척공실에서 폭발이 난 후 불이 났다.

소방당국은 신고 접수 18분 후 대응 1단계를 발령하고 장비 32대와 인력 121명을 투입 오전 11시49분께 큰 불길을 잡았다. 이후 잔불 정리 작업을 실시해 오후 1시7분께 진화작업을 마쳤고 곧바로 대응 1단계를 해제했다.

폭발 사고로 5명이 숨지고 2명이 각각 중상과 경상을 입었다.

<뉴시스>

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