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李대통령, 조작기소 특검에 “법과 상식대로 하면 되는 것”

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이강진 기자 jin@segye.com

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“잘못된 게 있으면 바로 잡아야”

이재명 대통령은 8일 여권을 중심으로 추진되고 있는 이른바 ‘조작기소 특검법’ 및 공소 취소 근거 조항과 관련해 “법과 상식대로 하면 되는 것”이라고 말했다.

 

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 ‘조작기소 특검은 기본적으로 더불어민주당에서 결정할 문제라고 했는데, 공소 취소 부분에 대해서는 어떻게 생각하느냐’는 질문에 “잘못된 게 있으면 바로 잡으면 되는 것이고, 잘못된 게 없으면 그냥 놔두면 되는 것”이라며 이같이 답했다. 이 대통령은 “은폐된 게 있다면 법과 상식대로 드러내야 한다”며 “잘못됐으면 취소하고, 잘못 안 됐으면 놔두는 것”이라고도 했다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. 연합
이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. 연합

앞서 민주당은 지난 4월 ‘윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사법안’을 발의했다. 특검법상 수사 대상 사건 12개 중 대장동·백현동 개발비리, 쌍방울 대북송금, 공직선거법 위반, 위증교사 사건 등 8개가 이 대통령 관련 사건이다. 특검법안에는 특검이 넘겨받은 사건의 공소 유지(공소 유지 여부의 결정을 포함) 업무를 수행한다는 조항이 포함됐다.

 

이 대통령은 자신이 직접 검·경 수사를 지휘해 진상 규명에 나서는 것보다는 중립적인 특검을 통한 진상 규명이 더 객관적이라는 입장을 밝혔다. 이 대통령은 “진상 규명을 내가 지휘하는 검찰과 경찰 합수본에다 (수사팀을) 대규모로 구성해서 할 수도 있다. 원래 그게 정상이고 일반적”이라며 “국회가 임명하는 중립적인 특검이 할 수도 있다. 제 입장에서는 어떤 게 더 나을까. 제가 지휘할 수 있는 대규모 특별수사본부를 꾸려서 하는 게 훨씬 더 낫지 않나”라고 언급했다. 이어 “그러나 국민의 입장이나 야당 입장에서는 중립적인 특검이 하는 게 낫지 않느냐”며 “수없이 고소, 고발돼 있고 여러가지 (문제)들이 제기되고 있고, (수사를) 하긴 해야 될 텐데, 어떤 방식이 바람직할까. 그건 국회에서 이 점들을 고려해서 판단하면 될 것 같다”고 했다.

 

이 대통령은 “일부러 우리 내부에서는 (수사를) 안 하고 있다. ‘네가 지휘하는 데다 맡겨가지고 수사해서 왜곡하려고 그러지’라고 쓸데없이 오해할 것이기 때문”이라며 “그것보다는 국회가 정하는 게 훨씬 더 낫지 않을까 하는 게 제 생각”이라고 말했다. 


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