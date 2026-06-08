李대통령 “투표용지 부족, 어처구니없는 일”… ‘부정선거론’ 향해선 선 그어

이재명 대통령은 8일 ‘6·3 지방선거 투표용지 부족 사태’와 관련해 “어처구니없는 일”이라며 “일부러 그랬는지, 또는 무언가 근본적 구조적 문제가 있는지 최소한 진상은 밝혀봐야 되겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 “이것은 표의 숫자나 결과의 문제가 아니라 그 자체가 매우 심각한 문제”라며 이같이 언급했다.

이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견 '대체불가 대한민국'에서 발언하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 “(이번 사태는) 첨단 대한민국, 모범적인 민주 국가 대한민국 이 모든 것을 한순간에 깡그리 망가뜨린 것”이라며 “민주주의 발전도가 낮은 국가들이 봐도 투표지가 부족해서 투표를 못 했다는 것은 상상하기 어려운 일”이라고 했다. 다만 이번 사태를 ‘부정선거론’과는 구분할 필요가 있다는 뜻을 밝혔다. 이 대통령은 “이게 부정선거론하고 좀 뒤섞여 있긴 한데, 정치적 목적을 갖고 명백히 사실이 아닌 걸 끊임없는 선동과 세뇌를 통해서 세력화의 수단으로 삼는 거 하고, ‘우리 대한민국에서 투표를 못 할 수가 있느냐’라는 문제 제기는 완전히 차원이 다르다”며 “그리고 그 문제를 지적하는 청년들에 대해서 참으로 귀하고 존경할 만하다는 생각이 든다”고 했다.

이 대통령은 “‘이게 몇 표와 결과의 문제가 아니라, 원칙에 관한 문제다. 민주공화국 대한민국의 주권 행사에 관한 근본의 문제다’라고 (문제를) 제기한 것에 대해서는 저도 많이 반성한다”며 “그래서 좀 근본적인 대책을 강구해야 되겠다는 생각이 든다. 너무 안일했다”고 말했다.

이 대통령은 “사실 선관위는 헌법상 독립기관이다”며 “결국은 고발도 들어오고 했으니까 제가 합동수사본부를 꾸려서 빨리 (수사를) 하자 했고, 독립기관의 문제이기 때문에 저 혼자 또는 국회가 따로 하기보다는 정부 주요 요인들이 오후에 한 번 만나서 어떻게 접근하는 게 맞는지 의견을 한번 들어보려고 한다”고 했다. 이어 “선관위원장은 사퇴하셨으니까 빼고 국회, 또 행정부, 입법부, 사법부, 헌법재판소 이렇게 책임자들이 모여서 한번 얘기를 해보자고 제안해놓은 상태”라고 덧붙였다.

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