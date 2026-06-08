항공보안협회, ‘2026 항공보안 콘텐츠 공모전’ 개최

올바른 항공보안 문화를 확산하기위한 공모전이 열린다.



대한민국항공보안협회는 항공보안의 중요성을 알리기 위해 ‘2026 항공보안 콘텐츠 공모전’을 개최한다고 8일 밝혔다.

인천국제공항공사와 한국공항공사가 공동 후원하는 이번 공모전은 ‘당신의 시선이 만드는 안전한 하늘’을 슬로건으로 내걸었다. 국민 개개인의 창의적인 시선과 콘텐츠를 통해 항공보안이라는 사회적 가치를 함께 만들어가자는 취지다.

공모 분야는 국민들의 접근성이 높은 세 가지 부문으로 구성됐다. 구체적으로는 30초에서 1분 이내의 ‘숏폼영상’,A3 규격의 ‘포스터’,5~8장 분량의 ‘카드뉴스 또는 N컷 만화’ 부문이다.

참가자들은 글로벌 허브공항의 첨단 시스템을 다루는 인천공항 트랙과 김포·제주·김해 등 전국 국내선 중심 공항을 다루는 한국공항 트랙 중 하나를 선택해 자유롭게 해석하고 창작할 수 있다.

각 트랙별 3개 부문에서 선정된 총 6명의 본상 수상자에게는 인천국제공항공사 사장상 및 한국공항공사 사장상과 함께 각 50만 원의 상금이 수여된다.

또 대중과의 소통을 강화하기 위해 협회 SNS(유튜브, 인스타그램) ‘좋아요’ 수를 합산해 선정하는 ‘네티즌 인기상(3명)’에는 협회장상이 수여된다.

공모전은 대한민국 국민이라면 누구나 개인 또는 5인 이내의 팀으로 참여할 수 있다. 작품 접수는 7월 3일 오후6시까지 협회 공식 이메일(kasa.kr.official@gmail.com)을 통해 이루어진다.

수상작은 주제 적합성, 창의성, 완성도, 메시지 전달력을 기준으로 심사해 7월 6일 발표될 예정이다. 시상식은 7월 9일 협회 주관 미래항공보안 포럼 행사장에서 진행된다.

공모전과 관련된 자세한 사항 및 진행 상황은 협회 공식 유튜브 및 인스타그램 채널을 통해서도 확인할 수 있다. 대한민국항공보안협회 관계자는 “이번 공모전은 국토교통부 주최 항공보안주간과 연계해 우리나라 항공보안을 책임지는 양대 공항공사가 함께 후원하는 뜻깊은 행사”라며 “특히 미래 항공 산업의 주역이 될 대학생들을 비롯한 많은 국민들이 참신하고 개성 넘치는 아이디어를 통해 안전한 하늘길을 만드는 데 동참해 주기를 바란다”고 전했다.

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