"숨은 이렇게 쉬는거야" 제주서 새끼 보살피는 부모 돌고래 포착

제주 앞바다에서 갓 태어난 새끼 돌고래를 어미 돌고래들이 양옆에서 밀착해 돌보는 모습이 포착됐다.



8일 다큐제주와 제주대학교 고래·해양생물보전연구센터에 따르면 지난 5일 오후 5시 30분께 제주시 조천읍 신흥리 관곶 앞바다에서 새끼 돌고래를 가운데 두고 성체 돌고래 2마리가 함께 유영하는 장면이 포착됐다.

새끼 돌고래 보살피는 돌고래들. '다큐제주' 오승목 감독, 제주대학교 고래·해양생물보전연구센터 제공

영상에는 부모로 추정되는 돌고래들이 새끼를 사이에 두고 헤엄치며 유영을 돕고, 새끼가 숨을 쉬기 쉽도록 주둥이나 머리, 등을 이용해 수면 위로 들어 올리는 모습이 담겼다.



연구진은 갓 태어난 새끼 돌고래가 스스로 호흡하고 유영하는 능력을 익힐 수 있도록 어미가 반복적으로 도움을 주는 행동으로 보고 있다.



특히 배냇주름이 선명한 새끼 돌고래가 양쪽 성체의 보호를 받으며 이동하는 모습이 장시간 관찰됐으며, 새끼를 가운데 두고 양옆에서 밀착해 돌보는 과정이 기록된 것은 이번이 처음이라고 연구진은 설명했다.



배냇주름은 새끼가 어미 배 속에 쭈그린 채 성장하며 생긴 줄무늬 형태의 자국이 출산 이후에도 일정 시간 동안 무늬 형태로 남아있는 것을 일컫는다.



다큐제주 오승목 감독은 "최초 발견 이후 30분 넘게 새끼의 호흡과 방향 전환을 돕는 행동이 이어졌다"고 말했다.



연구진은 새끼를 낳은 어미의 등지느러미 개체 식별 자료를 확보하지 못해 추가 추적 조사를 벌일 계획이다.

<연합>

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