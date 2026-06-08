與, '당권 경쟁' 계파 신경전 가열…지방선거 책임론 공방 지속

더불어민주당 대표 선출을 위한 전당대회를 약 석 달 앞둔 8일 당권파와 비당권파 간 신경전이 가열되고 있다.



지방선거 전 조국혁신당과의 합당 논의 과정에서 분출한 계파 간 충돌이 지방선거 국면에서 잠복해 있다가 당권 경쟁을 계기로 다시 도드라지고 있다.

정청래 더불어민주당 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 최고위원회의에 참석하고 있다. 뉴스1

정청래 대표, 김민석 국무총리, 송영길 전 대표의 당권 도전이 거론되는 가운데 6·3 지방선거의 '미완 승리'에 대한 책임론 공방이 계파 갈등의 촉매제가 되는 분위기다.



비당권파인 이언주 의원은 이날 페이스북에서 "6·3 지방선거 결과에 무거운 책임을 통감한다"며 최고위원 사퇴의 뜻을 밝혔다.



사실상 서울 등 격전지 패배에 대한 '지도부 책임론'에 불을 붙인 것이라는 해석이 나온다.



지방선거를 '대승'으로 규정한 정 대표를 향한 압박성 사퇴라는 것이다



지방선거 후보 경선에서 탈락한 김영록 전남지사는 이날 MBC 라디오에서 "(정청래) 대표가 연임 선거를 앞두고 경선을 진행한 것 아니냐는 게 일반적인 호남의 시각"이라며 "경선을 보면 자기 사람 심기, 줄 세우기를 했다는 게 시·도민들의 생각"이라고 지적했다.



김 지사는 "당 대표의 지방선거 관리는 문제가 있었다는 것"이라며 "광주·전남의 여론은 정 대표가 책임을 져야 한다는 것"이라고 주장했다.



송 전 대표는 지선 직후인 지난 4일 "당 대표가 모든 정치적 책임을 지는 것"이라면서 사실상 '정청래 대표 책임론'을 언급한 바 있다.



'정청래 책임론'이 거세지는 기류가 감지되자 친청(친정청래)계 인사들이 반박에 나섰다.



최민희 의원은 이날 페이스북에서 '이언주 최고위원 사퇴'를 비판했다.



최 의원은 "추워져야 소나무와 전나무의 절개를 알게 된다"며 "이언주 의원님, 이 추위에 이러면 곤란하고, 책임 있게 지도부로서 잘 마무리하면 좋겠다. 김한길·안철수식은 진부하다"고 말했다.



전북지사 선거에서 당 후보가 아닌 무소속 김관영 후보를 응원했다며 송 전 대표를 향한 비판 목소리도 나왔다.



윤준병 의원은 페이스북에서 "엄중한 전쟁 시기에 무소속 김관영 후보 구하기에 공개적으로 나서며 이적 행위를 했던 송영길, 해당 행위자가 아닌가"라며 "당 대표 출마 후보군의 일원으로 거론되는 것조차 마음이 불편하다"고 비판했다.



이성윤 최고위원도 전날 페이스북에 "지선 전 송 전 대표가 전북지사 선거 공천 과정을 문제 삼아 민주당 지도부를 비판하는 것을 듣고 생각을 참 많이 했다"며 "송 전 대표의 일련의 언행은 기본적 사실관계조차 확인하지 않은 무책임한 발언이고 중대한 해당 행위가 아닌가. 당원들에게 사과해야 한다"고 적었다.



계파 갈등이 고조되는 데 대한 우려도 나온다.



5선의 박지원 의원은 페이스북에서 "당권 경쟁이 과열로 치닫고 있고, 솔직히 너무 큰 염려가 엄습한다"며 "피 터지는 전당대회는 불을 보듯 대권 투쟁으로 이어지고 민생, 경제, 내란 청산 3대 개혁은 실종된다"고 우려했다.



그는 "정권을 재창출하지 못하면 피바람 나고 다 죽는다"며 "조용한 전당대회 방법을 모색해야 한다"고 강조했다.



박선원 의원은 페이스북에 "저는 이재명 대통령과 우리 정부 그리고 민주당과 민주주의를 지키는 파수꾼"이라며 "당내 우리끼리 경쟁하는 데 휘말리고 싶지 않다"고 썼다.

<연합>

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