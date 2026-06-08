시진핑, 7년만의 북한 국빈방문…전용기로 베이징서 출발

7년 만에 북한을 국빈 방문하는 시진핑 중국 국가주석이 8일 오전 베이징에서 출발했다.
중국중앙TV(CCTV)는 이날 오전 시진핑 중국공산당 총서기(국가주석)가 전용기 편으로 베이징에서 출발했으며, 김정은 조선노동당 총비서(국무위원장)의 초청으로 북한 국빈방문에 나선다고 보도했다.
이번 방북에는 시 주석의 부인 펑리위안 여사와 비서실장 격인 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기(중앙정치국 상무위원·공식 서열 5위), 외교 라인 수장인 왕이 당 중앙외사판공실 주임(중앙정치국 위원·외교부장 겸임) 등이 동행한다고 CCTV는 전했다.
시 주석의 방북은 2019년 이후 7년 만이고, 북중 정상의 대면 회동은 지난해 9월 중국 전승절 행사 참석을 위해 김정은 국무위원장이 베이징을 찾은 이후 9개월 만이다.
그간 북중 정상 교류 관행을 볼 때 시 주석은 이날 평양 순안공항에 도착해 김정은 위원장의 영접을 받을 것으로 보인다.
이후 김 위원장과 함께 평양 시내 김일성광장으로 이동해 공식 환영 행사에 참석한 뒤 정상회담을 할 것으로 예상된다.
회담에서는 북중 관계 발전과 경제 협력 확대, 한반도 정세 등이 주요 의제로 다뤄질 것으로 관측된다.
정상회담 이후에는 환영 만찬과 집단 체조 및 예술공연 관람 일정이 이어질 것으로 전망된다.
숙소로는 북한의 대표적인 국빈 숙소인 금수산영빈관이 거론된다.
시 주석은 2019년 방북 당시 새롭게 조성된 금수산영빈관에서 첫 손님으로 묵었고, 최근 금수산영빈관은 러시아·벨라루스 대통령의 방북 숙소로 활용됐다.
방북 이틀째인 9일에는 북중 우호의 상징인 평양 조중우의탑을 참배하고 김 위원장과 오찬을 한 뒤 귀국길에 오를 것으로 전망된다.
1959년 건립된 우의탑은 6·25전쟁에 참전한 중국인민지원군 전사자를 기리는 기념물로, 중국 고위 인사들은 방북 때마다 이곳을 찾아 헌화하며 양국의 '혈맹' 관계를 재확인해 왔다.
시 주석이 이번 방북 기간 김일성·김정일의 시신이 안치된 금수산태양궁전을 방문할 가능성도 제기된다. 중국 최고지도자의 금수산태양궁전 방문은 북한 체제의 정통성을 존중한다는 상징적 의미를 담고 있다.
<연합>
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