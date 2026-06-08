이스라엘, 이란 군사시설 보복 타격…테헤란 등에 폭발음

이스라엘이 이란을 상대로 보복 공격을 단행했다.

8일(현지시간) 로이터 통신에 따르면 이스라엘군은 이날 성명을 통해 이란 중부와 서부의 군사 목표물을 타격했다고 밝혔다.

지난 7일(현지시간) 예루살렘 상공에서 보이는 미사일. 신화·연합뉴스

이란 국영 TV도 수도 테헤란과 북서부 타브리즈, 중부 이스파한 등 3개 도시에서 여러 차례 폭발음이 들렸다고 보도했다.

또한 테헤란 서쪽의 카라지 인근에서도 폭발음이 들린 것으로 전해졌다.

이번 공격은 이란이 전날 이스라엘을 향해 미사일을 발사한 지 수 시간 만에 이뤄졌다.

이란은 이스라엘이 레바논 남부 베이루트 남부 외곽 헤즈볼라의 거점을 타격하자 휴전 협정을 위반했다면서 이스라엘에 미사일을 발사했다.

이란의 이스라엘 본토 공격은 지난 4월 8일 미국과 이란 간 휴전 발효 후 처음이다.

이스라엘군에 따르면 이란이 발사한 미사일은 모두 11발로, 이스라엘 방공망에 모두 요격됐다.

이란의 미사일 공격으로 직접 인명피해가 발생하진 않았지만, 대피하는 과정에서 일부 주민들이 다친 것으로 전해졌다.

또한 요격된 미사일의 파편으로 인한 화재도 보고됐다.

앞서 이스라엘군은 이란의 공격에 대해 "이란은 다시 한번 테러의 길을 선택함으로써 중대한 실수를 저질렀다"며 보복 방침을 천명했다.

<연합>

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