바워스앤윌킨스, 플래그십 스피커 ‘800 시리즈 다이아몬드 D5’ 공개

영국 하이엔드 오디오 브랜드 바워스앤윌킨스(Bowers & Wilkins)가 창립 60주년을 맞아 브랜드의 새로운 플래그십 스피커 라인업인 ‘800 시리즈 다이아몬드 D5(800 Series Diamond D5)’를 공개했다.

이번 D5 라인업은 ‘다이아몬드 돔 트위터’ 기술을 탑재한 800 시리즈의 5세대 모델이다. 바워스앤윌킨스의 창립자 존 바워스(John Bowers)의 ‘트루 사운드(True Sound, 원음 그대로의 재생)’ 철학을 계승해 오디오 애호가와 음악 제작 전문가, 스튜디오 엔지니어 등을 고려해 설계됐다.

새로운 800 시리즈 다이아몬드 D5 라인업은 2웨이 스탠드마운트 스피커인 805 D5를 시작으로, 3웨이 톨보이 모델인 804 D5, 803 D5, 802 D5, 그리고 라인업의 상위 모델인 801 D5까지 총 5종의 스테레오 스피커로 구성된다. 여기에 홈시어터 환경을 위한 센터 스피커 HTM81 D5와 HTM82 D5 2종이 추가돼 총 7종으로 운영된다.

바워스앤윌킨스 디자인 팀은 기존 D4 라인업의 마감을 재해석해 디자인을 변경했다. 부품 간 유격을 줄이고 고정 나사가 외부에서 보이지 않도록 설계했으며, 도장 공정을 개선해 광택감을 구현했다.

새로운 색상 라인업은 다크 월넛(Dark Walnut), 스텔스 블랙(Stealth Black), 웜 화이트(Warm White), 라이트 월넛(Light Walnut)으로 구성됐다.

이번 D5 라인업은 바워스앤윌킨스의 사우스워터 연구소(SRE) 시뮬레이션 연구를 바탕으로 스피커 인클로저가 소리에 미치는 영향을 줄이기 위한 설계가 적용됐다. 스페이스 프레임 브레이싱(Space Frame Bracing), 질량 감쇄 기술이 적용된 신형 알루미늄 플린스(Plinth), 알루미늄 상판(Top Plate), 인클로저 일체형 알루미늄 미드레인지 챔버(804 D5), 트위터 그릴 메쉬 및 모터 시스템, 크로스오버 및 알루미늄 마운팅 플레이트 등이 포함됐다.

또한 기존 하이엔드 라인업인 ‘800 시리즈 시그니처(Signature)’에 적용됐던 주요 부품과 설계를 결합해 왜곡률을 낮추고 공간감, 해상도, 다이내믹스 개선을 목표로 했다는 것이 회사 측 설명이다.

바워스앤윌킨스 관계자는 “새로운 800 시리즈 다이아몬드는 퍼포먼스와 디자인을 중시하는 오디오 애호가와 정확한 소리를 필요로 하는 스튜디오 전문가들을 위해 설계된 제품”이라며 “60년간 축적한 기술과 노하우를 반영했다”고 전했다.

새로운 800 시리즈 다이아몬드 D5 라인업은 6월 4일 오스트리아에서 개최되는 ‘하이엔드 빈(HIGH END Vienna)’ 전시회에서 실물이 공개되며, 오는 9월 9일부터 공식 판매될 예정이다.

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