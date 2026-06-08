파주시 통일동산 관광특구, 경기도 평가 4년 연속 1위

파주시 통일동산 관광특구가 ‘2025년도 경기도 관광특구 진흥계획 집행상황 평가’에서 4년 연속 1위를 했다. 특히 경기도 평가 대상 관광특구 중 외국인 방문객 수 1위를 기록하며 국제적 관광지로서의 위상을 입증했다.

경기도는 ‘관광진흥법’ 제73조에 따라 매년 도내 관광특구의 진흥계획 집행 상황을 평가하고 있다. 이번 평가는 처음으로 현장 평가를 도입해 편의성(25점)을 점검했으며 기존 대면 평가 방식으로는 잠재성(30점), 효율성(20점), 지속가능성(25점) 항목을 심사했다.

파주시 통일동산에서 관광객들이 마술 공연을 관람하고 있다. 파주시 제공

통일동산 관광특구는 총점 93점(편의성 23.25점, 잠재성 29.25점, 효율성 19.00점, 지속가능성 21.50점)을 획득하며, 동두천·평택을 포함한 경기도 평가 대상 3개 관광특구 중 최고점을 기록했다.

다채로운 프로그램 운영과 야영장 조성 등 신규 사업의 지속 추진, 특구 발전을 위한 관련 기관 및 단체와의 유기적인 협업 체계 유지 등이 높은 평가를 받았다.

파주시 통일동산 오두산통일전망대 모습. 파주시 제공

한윤자 파주시 관광과장은 “통일동산 관광특구는 평화와 예술, 역사문화가 공존하는 국내 유일의 특구”라며 “올해는 특히 방문객 데이터 분석 결과를 적극 반영해 실효성 있는 맞춤형 유치 전략을 펼칠 것”이라고 강조했다.

이어 “앞으로 외국인 관광객 유치 확대와 차별화된 콘텐츠 개발, 그리고 무장애 시설 확충을 통해 누구나 장벽 없이 편안하게 머무를 수 있는 ‘글로벌 체류형 관광지’로 도약하겠다”라고 말했다.

한편 시는 현재 용역 중인 ‘2026년 통일동산 관광특구 진흥계획 수립’에 전용 상표 이미지(브랜드 아이덴티티·BI) 개발을 포함해 특구 홍보를 강화할 방침이다. 또 방문객 데이터(국적·성별 등) 분석을 통해 전략적으로 마케팅을 펼칠 예정이다.

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