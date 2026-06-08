‘74명 사상’ 대전 안전공업 화재 원인 규명 속도…발화지점 추정 동관 천장 첫 합동 감식

74명의 사상자를 낸 대전 안전공업 화재 원인 규명에 나선 경찰이 8일 발화 추정 지점을 처음으로 살핀다.

대전경찰청은 8일 오전 9시부터 국립과학수사연구원, 소방, 안전보건공단 등 관계기관 20여명과 함께 추가 합동 감식을 진행해 발화지점으로 추정되는 공장 동관 1층 가공라인 천장 부근을 집중 살펴본다.

이번 감식에 유족은 참관하지 않는 것으로 전해졌다.

앞서 당국은 지난 4일 진행한 감식에서 동관 1층 가공라인 바닥 전체에 흩어진 잔해물 등을 조사했다. 그러나 발화 지점으로 추정되는 천장 부근에는 철근 등 큰 잔해물이 많아 진입하지 못한 채 잔해물 추가 제거 작업만 벌였다.

74명의 사상자가 발생한 대전 안전공업 화재 원인을 조사 중인 관계 당국이 지난 4월 28일 오전 안전공업 동관 일대에서 철거 상황을 살피고 있다. 연합뉴스

경찰 관계자는 “오늘 살펴볼 곳은 목격자의 진술상 발화지점과 일치하는 곳”이라며 “발화지점 부근을 중점적으로 살펴보는 한편 1층 가공라인을 전반적으로 들여다보고 유의미한 잔해물 등도 수거할 방침”이라고 말했다. 이 관계자는 이어 “화재 원인이 기계적 요인에 의한 것인지, 전기적 요인에 의한 것인지는 조사해 봐야한다”고 덧붙였다.

경찰은 지난 3월 화재 후 “1층 가공라인 천장 부근에서 불꽃이 튀는 것을 봤다”는 안전공업 관계자 진술을 확보했다.

지난 3월 20일 오후 1시17분쯤 자동차 부품회사인 안전공업에서 불이 나 업체 직원 14명이 숨지고 60명이 중경상을 입었다. 참사 사흘 만인 지난 3월23일 경찰 등은 첫 합동 감식을 진행했으나 건물 붕괴 위험이 커 발화 추정지점 진입은 철거작업 이후로 미뤄왔다.

화재 발생 39일 만인 지난 4월28일 관계기관은 위험성 평가를 거친 뒤 공장 동관 옥상 주차장에서 차량 102대를 옮기는 것을 시작으로 건물 철거를 시작했고 이달 4일 본격적인 합동 감식에 들어갔다.

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