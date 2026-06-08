[속보] 이언주, 최고위원직 사퇴…“선거 결과 책임 통감”

더불어민주당 이언주 의원이 6·3 지방선거 결과와 관련 “국민께서 보내주신 경고와 질책을 겸허하게 받아들이겠다”며 최고위원직을 사퇴하겠다고 밝혔다.

더불어민주당 이언주 의원. 연합뉴스

이 의원은 8일 페이스북에 “오늘 민주당 최고위원직을 내려놓고 평의원으로 돌아가고자 한다”며 “이번 결과에 대해 제 역할을 다하지 못한 점에 대해 송구스럽게 생각하며 책임을 통감한다”고 적었다.

그는 “이번 지방선거에서 나타난 민심의 경고를 결코 가볍게 받아들일 수 없다”며 “전국적으로 적지 않은 성과를 거두었음에도 서울과 수도권을 비롯한 주요 격전지에서 민심을 충분히 얻지 못했다”고 지적했다.

이어 “무엇보다 우리 당은 대통령 지지도에만 의존한 나머지 지역별 민심에 부합하는 전략과 비전을 충분히 제시하지 못했다”며 “국민의 삶 속으로 들어가 현장의 목소리를 경청하고 각 지역 특성에 맞는 대안을 제시했어야 했다”고 했다.

그러면서 “중도층과 2030 청년세대의 이탈, 수도권 주요 지역에서 확인된 민심의 변화는 우리 당 뿐만 아니라 정부 정책 측면에서도 무겁게 받아들여야 할 대목”이라며 “선거의 승패를 떠나 국민께서 보내주신 경고와 질책을 겸허하게 받아들이겠다”고 했다.

이 의원은 “비록 당의 직책은 내려놓지만, 이재명 정부의 성공과 민주당의 혁신, 그리고 대한민국의 미래를 위해 백의종군의 자세로 제가 할 수 있는 바를 다하겠다”고 덧붙였다.

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