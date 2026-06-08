젠슨 황, '유퀴즈' 출연…'골든'에 춤추고 "화사 음악 사랑해"

방한 중인 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 세계 최초로 한국 예능 토크쇼에 출연해 파격적인 행보를 보였다.



tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 지난 6일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 황 CEO의 녹화 현장이 담긴 짧은 영상을 공개했다.

tvN '유 퀴즈 온더 블럭' 예고 영상 일부. 유 퀴즈 온더 블럭 공식 유튜브 계정 갈무리

황 CEO는 영상 속에서 트레이드마크인 검은 가죽 재킷을 입고 등장했으며, 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'(GOLDEN)에 맞춰 가볍게 춤을 춰 현장 분위기를 달궜다.



특히 그는 K팝을 향해 남다른 팬심을 드러내며 가수 화사를 언급해 이목을 집중시켰다.



황 CEO는 "화사의 음악을 대단히 사랑하며, 그는 무척 매력적"이라고 극찬했다. 이어 화사의 신곡 '소 큐트'(So Cute)와 '굿 굿바이'(Good Goodbye)를 거론하며 "대단히 뛰어난 댄서이자 훌륭한 가창력을 지녔다"고 치켜세웠다.



MC 유재석은 "화사의 신곡까지 아시냐"며 놀라는 반응을 보인 뒤 "'소 큐트'가 또 뜨겠다"고 웃음 지었다.



생성형 인공지능(AI) 혁명의 주역이자 세계 시총 1위 기업 엔비디아의 창립자인 황 CEO가 국내외 예능 프로그램에 출연한 것은 이번이 처음이다.



황 CEO는 방송에서 엔비디아 창업과 성장 과정, AI 시대에 대한 통찰, 미래 인재상 등에 관해 의견을 피력할 것으로 보인다. 이날 촬영분은 오는 10일 오후 8시 45분 방영된다.

<연합>

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