에스파 지젤, 7년간 10㎏ 빠진 이유…"ADHD로 배고픔 잘 못 느껴"

에스파 지젤 ⓒ 뉴스1 권현진 기자

걸그룹 에스파(카리나, 윈터, 지젤, 닝닝) 지젤이 ADHD(주의력 결핍 및 과잉 행동 장애)로 인해 배고픔을 잘 못 느낀다고 말했다.

지젤은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS) 라이브를 통해 팬들과 소통하던 중 '어떻게 살을 그렇게 많이 뺐느냐"는 질문에 "솔직히 여러분이 내 외모에 관해 이야기할 때 정말 많이 얘기해주시는 부분이다"라고 운을 뗐다.

이어 지젤은 "자연스러운 일이다, 누구나 살이 빠질 때가 있고 찔 때가 있다, 나도 살이 쪘을 때가 있고 빠졌을 때가 있다"면서 "솔직히 얘기하면 나는 7년이라는 시간 동안 천천히 10㎏이 빠졌다"고 답했다.

그러면서 "시간이 흐르고 나이가 들면서 자연스럽게 변화가 생긴다, 그리고 아시는 분은 알지만 내가 ADHD 성향이 있다, (그로 인해) 때때로 배고픔을 느끼지 않는다"고 설명했다.

또한 지젤은 "요즘에는 건강하게 살을 찌우려고 노력한다, 왜냐하면 에너지가 부족한 게 맞기 때문"이라고 덧붙였다.

에스파 지젤 ⓒ 뉴스1 권현진 기자

또한 지젤은 "사람들이 외모에 대해 판단하는 것에 대해 어떻게 생각하느냐"는 질문을 받기도 했다. 이에 그는 "조금 안타까운 마음이 든다, 그렇게까지 내 외모에 큰 관심을 갖는다는 자체가 조금 신기하기도 하다"며 "물론 친구들과 쟤 모습이 이렇다, 저렇다고 얘기할 수는 있다, 하지만 실제로 댓글까지 쓰고 행동하시는 것은 잘 이해가 안 된다"고 밝혔다.

한편 에스파는 지난달 29일 오후 1시 정규 2집 '레모네이드'를 발매했다. 이번 앨범에는 동명의 타이틀곡을 비롯해 'WDA (홀 디퍼런트 애니멀)'(WDA (Whole Different Animal)), '스위치블레이드'(Switchblade), '쉐이킨'(SHAKIN), '바이트'(Bite), '롤'(Roll) 등 총 11곡이 담겼다.

타이틀 곡 '레모네이드'는 인생이 너에게 레몬을 준다면 레모네이드를 만들어라'(If life gives you lemons, make lemonade)라는 영미권 속담을 소재로 한 가사를 통해 에스파는 어떤 시련과 고난도 기회로 바꿔내겠다는 긍정적인 메시지를 재치 있게 풀어낸 곡이다.

<뉴스1>

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