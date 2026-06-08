한국인 가장 많이 입원한 질병은 백내장…알츠하이머 치매에는 1조9312억 원 소요

고령화 여파로 노년 백내장과 알츠하이머 치매 환자가 늘면서 건보 재정 부담도 커지는 흐름이다. 제미나이로 생성한 AI이미지

고령화 추세가 빨라지면서 노년 백내장과 알츠하이머성 치매 환자 수와 의료비가 매년 늘어나는 흐름을 보이고 있다. 특히 노년 백내장은 전체 질병 중 입원 환자 수 1위를 기록했으며 알츠하이머성 치매는 건강보험 의료비가 가장 많이 지출되는 질병으로 조사됐다.

8일 건강보험심사평가원이 발표한 2025년도 다빈도 질병 통계에 따르면 지난해 노년 백내장 입원 환자는 35만2705명으로 집계됐다. 이는 국내 입원 원인 중 가장 많은 수치다. 노년 백내장 환자는 2023년 32만61명에서 2024년 33만7270명으로 매년 4~5% 안팎의 꾸준한 증가세를 유지하는 모양새다. 지난해 이들의 입원 치료에 든 건강보험 의료비는 6139억6000만 원으로 나타났다.

◆ 백내장 환자 매년 5% 증가…치매 의료비는 2조 원 육박

입원 치료에 따른 건강보험 의료비 지출이 가장 많았던 질병은 알츠하이머성 치매로 조사됐다. 지난해 이 질병에 소요된 건강보험 재정은 1조9312억4000만 원이다. 환자 수 역시 13만2449명으로 전년의 12.9만 명보다 1.9%가량 늘었다. 이에 따라 알츠하이머성 치매의 입원 원인 순위는 10위에서 9위로 한 계단 상승했다. 노인성 질환이 건보 재정에 상당한 압박을 가하고 있다는 해석이 나오는 대목이다.

한편 지난해 입원 원인 순위는 1위인 노년 백내장에 이어 감염성 및 상세불명 기원의 기타 위장염 및 결장염이 26만7030명으로 뒤를 이었다. 상세불명 병원체의 폐렴 환자는 22만5346명으로 3위를 기록했다.

노인성 퇴행성 질환의 의료비 지출이 가파르게 증가함에 따라 건보 재정 건전성 우려도 관측된다. 게티이미지뱅크

◆ 출산율 미세 반등 흐름…신생아 상병 순위 한 계단 상승

이번 통계에서는 최근의 출산 증가 영향이 보건의료 지표에도 반영된 것으로 풀이된다. 신생아에게 부여되는 상병인 ‘출산 장소에 따른 생존출생’ 환자 수는 지난해 21만4542명으로 조사됐다. 이는 전년의 20만7398명보다 3.4% 늘어난 수치다. 이에 따라 해당 상병의 입원 원인 순위도 5위에서 4위로 올라섰다. 저출생 기조 속에서 일시적인 반등 신호가 잡힌 것으로 풀이된다.

반면 문턱이 낮은 외래 진료 분야에서는 치은염 및 치주질환 환자가 지난해 1997만2412명에 달해 전년에 이어 1위를 지켰다. 국민 5명 중 2명 꼴로 잇몸 치료를 받은 셈이다. 이 질환의 외래 건강보험 의료비 역시 2조6214억 원으로 전체 외래 질병 중 가장 많았다. 이어 급성 기관지염 1588만6042명, 본태성 고혈압 749万2579명, 혈관운동성 및 알레르기성 비염 724만3496명 순으로 외래 진료 빈도가 높았다.

보건의료 전문가들은 노년층 인구 비중이 급증함에 따라 백내장과 치매 등 퇴행성 질환의 진료비 상승세가 앞으로도 지속될 것으로 내다보고 있다. 특히 2조 원에 육박하는 치매 입원비는 향후 초고령사회 진입 시 건보 재정의 건전성을 위협하는 요인이 될 수 있다는 우려도 나온다. 전문가들 사이에서는 만성 질환의 사전 예방 관리 체계를 강화하고 노인성 질환에 특화된 재정 지출 효율화 방안을 마련해야 한다는 지적이 제기된다.

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