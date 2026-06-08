스타벅스 ‘518 탱크데이’ 논란…美 본사 “부적절한 마케팅” 사과

정용진 신세계그룹 회장은 지난달 19일 5·18민주화운동 기념일에 물의를 일으킨 스타벅스코리아의 ‘탱크 데이’ 마케팅에 대해 직접 사과하고 재발 방지를 약속했다. 사진은 이날 서울 시내의 스타벅스 매장의 모습. 뉴스1

스타벅스 미국 본사가 ‘518 탱크데이 사태에 대해 "결코 일어나서는 안 될 부적절한 마케팅"이었다며 공식 사과의 뜻을 전했다.

5·18기념재단은 스타벅스 미국 본사로부터 이 같은 내용의 답변을 받았다고 7일 밝혔다.

스타벅스 본사는 재단 측에 보낸 회신에서 “5·18민주화운동의 역사적 의미와 피해자들의 아픔에 대해 사과한다”며 “5월 단체의 요구 사항은 내부 고위 경영진에 보고했다”고 밝혔다.

앞서 5·18 공법3단체(부상자회·공로자회·유족회)와 재단은 지난 1일 스타벅스 본사에 항의서한을 보내 본사 차원의 진상조사와 공식 사과, 책임 있는 후속 조치를 요구했다.

아울러 재단은 5·18 왜곡 게시물이 올라오는 극우 커뮤니티 일간베스트저장소(일베)에 광고를 게재한 기업과 광고대행사에 광고 중단을 요구했고, 관련 광고가 모두 중단됐다.

스타벅스코리아의 ‘518 탱크데이’ 논란이 불거진 지 2주가 지났지만 사태가 장기화할 조짐을 보이고 있다. 스타벅스는 주간 신용·체크카드 결제 추정액이 논란 이전 대비 107억원(33.3%) 급감한 것으로 나타났다.

데이터 분석 솔루션 ‘모바일인덱스’가 4일 공개한 집계에 따르면 지난달 25~31일 스타벅스의 주간 결제 추정액은 214억 6000만원으로 집계됐다. 전주(236억 9000만원) 대비 22억 3000만원(9.4%) 감소한 수치다.

논란 발생 이전인 지난달 11~17일(321억 6000만원)과 비교하면 107억원(33.3%) 줄었다. 2주 연속 감소세는 단기적인 소비 회피를 넘어, 소비자의 불매 의지가 뚜렷한 구매 패턴 변화로 굳어지고 있음을 보여준다.

탱크데이 논란이 터진 직후인 지난달 18~24일 결제 추정액은 논란 이전 주간 대비 84억 7000만원(26.3%) 쪼그라들었다. 이후에도 하락세가 이어지며 2주 누적 낙폭은 세 자릿수를 넘겼다.

이러한 수치는 신용카드와 체크카드 결제 추정액만 포함한 것이다. 법인 계좌이체, 기업 간 거래(B2B), 현금, 상품권, 간편결제 인앱 결제 등은 제외돼 있어 실제 매출 감소폭은 이를 상회할 가능성이 크다. 앞서 전상진 신세계그룹 경영총괄 부사장은 지난달 26일 “굉장히 많은 매출 감소가 있다”며 상황을 직접 시인한 바 있다.

유통업계에 따르면 국내 식음료 업계에서 발생한 과거 대규모 불매운동 사례들을 분석해 보면, 초기의 급격한 매출 감소 이후 대체재로 이동한 소비자가 원래 브랜드로 회귀하는 데는 평균 6개월 이상의 긴 시간이 소요되는 것으로 전해졌다.

특히 스타벅스의 경우 경쟁 저가 커피 브랜드뿐만 아니라 고품질 스페셜티 브랜드 등 대체재가 시장에 풍부해, 업계에서는 이탈한 고객의 복귀 속도가 예상보다 훨씬 더딜 수 있다는 의견도 나온다.

한편 정용진 신세계그룹 회장의 공식 사과에도 불구하고 법적 공방은 오히려 확산하는 모양새다. 박정보 서울경찰청장은 지난 1일 정례 기자간담회에서 “여러 건의 고소·고발이 접수돼 수사를 진행 중”이라며 “국민적 관심이 큰 사안인 만큼 엄정하게 수사하겠다”고 밝혔다.

그는 강제수사 착수 가능성에 대해 “모든 가능성이 열려 있다”고 답해 파장을 예고했다. 경찰은 현재 관련 법리와 판례를 분석하며 사안별 혐의 적용을 검토 중이다.

특히 이벤트를 기획한 경위를 파악하는 과정에서, 스타벅스코리아 자체 조사 당시 일부 관계자가 휴대전화 제출을 거부한 점이 변수로 떠올랐다.

형사소송 실무상 핵심 관계자의 휴대전화 임의제출 거부는 디지털 증거 확보를 위한 압수수색 영장 청구의 결정적 근거로 작용할 수 있다.

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