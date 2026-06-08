전국 흐리고 곳곳 산발적 비…오후 일부 지역 소나기 [오늘 날씨]

뉴시스

오늘(8일)은 전국 하늘이 대체로 흐린 가운데 곳곳에 산발적으로 비나 소나기가 내릴 전망이다. 외출 시 우산을 챙기고, 교통안전에 각별한 주의가 필요하다.

기상청에 따르면 이날 오전까지 전국 대부분 지역에 산발적인 비가 이어질 것으로 보인다.

수도권과 충청권, 경북 북부 지역은 새벽까지 비가 내리겠고, 강원도와 전남 남해안, 경남권, 제주도는 오전까지 비가 오는 곳이 있겠다.

대기 하층이 건조해 비가 지속되기보다는 산발적으로 내리면서 지역 간 강수량 차이가 크게 나타날 것으로 예상된다.

비가 그친 뒤에도 오전부터 저녁 사이에는 강원 남부 내륙 및 산지, 충북 북부, 경북 북동 산지, 경북 북부 동해안, 울산, 경남 중·동부 내륙에 소나기가 내릴 전망이다. 예상 강수량은 5~10mm이다.

오늘 아침 기온은 14도에서 20도 분포로 어제와 비슷한 수준이다. 낮 최고기온은 17도에서 27도 사이로, 평년과 비슷하거나 조금 낮아 크게 덥지는 않을 것으로 예상된다.

안전사고와 시설물 관리에도 각별한 유의가 필요하다. 비나 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧고 도로가 미끄러울 수 있으므로 차량 운행 시 안전거리를 확보해야 한다.

특히 소나기가 내리는 곳 중 일부 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치고, 지름 0.5cm 이상의 우박이 떨어지는 곳도 있어 농작물과 시설물 피해가 없도록 대비해야 한다.

동풍의 영향을 받는 강원 산지는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 낄 수 있다.

해상 날씨도 험난하다. 동해 중부 해상에는 시속 30~45km의 강한 바람이 불고 물결이 1.5~2.5m로 높게 일겠다.

돌풍을 동반한 천둥·번개도 예상되어 항해나 조업하는 선박은 주의가 요구된다.

또한 동해안과 남해안, 제주도 해안에는 너울성 파도가 백사장으로 강하게 밀려오거나 방파제를 넘을 수 있어 해안가 출입을 자제하는 것이 좋다.

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