에스파 '레모네이드', '빌보드 200' 9위…통산 세 번째 톱10

초신성 그룹 '에스파(aespa)'가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 톱 10 진입에 성공했다.

8일(현지시간) 미국 빌보드 차트 예고 기사에 따르면, 에스파 정규 2집 '레모네이드(LEMONADE)'는 4만1000장에 해당하는 환산 앨범 판매량(equivalent album units)을 기록하며 최신 '빌보드 200' 차트(13일 자)에 9위로 데뷔했다.

에스파. (사진 = SM엔터테인먼트 제공)

이로써 에스파는 자신들의 커리어에 세 번째 빌보드 200 톱 10 음반을 추가하게 됐다. 앞서 에스파의 미니 2집 '걸스(Girls)'와 미니 3집 '마이 월드(my world)'가 각각 3위, 9위를 기록했다.

현지 코어 팬덤의 구매력을 자극한 앨범 구성을 선보였다. 실제로 에스파가 기록한 총 판매량 중 실물 음반 판매량만 3만 4500장에 달해, 이번 주 '톱 앨범 세일즈' 차트에서도 2위로 진입했다. 스트리밍 환산 수치(SEA)는 6500장(공식 온디맨드 스트리밍 673만 회)으로 집계됐다.

앞서 에스파의 이번 앨범 타이틀곡 '레모레이드'가 영국 오피셜 싱글차트 톱100 95위에 드는 등 '레모네이드'는 음반, 음원 모두 글로벌 차트에서 호성적을 거두고 있다.

이번 주 '빌보드 200' 정상은 힙합 스타 드레이크의 '아이스맨(ICEMAN)'이 지켰다. '아이스맨'은 이번 주 17만1000장의 판매량을 기록하며 3주 연속 1위 자리를 수성했다. 영국의 전설적인 밴드 '비틀스' 폴 매카트니의 건재함도 확인됐다.

매카트니의 새 앨범 '더 보이즈 오브 던전 레인(The Boys of Dungeon Lane)'은 6만3000장의 판매량으로 5위에 데뷔했다. 이는 그의 솔로 활동과 밴드 윙스(Wings) 시절을 모두 포함해 통산 22번째 '빌보드 200' 톱 10 기록이다.

<뉴시스>

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