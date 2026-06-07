가정연합 “파라과이 마약 의혹 이미 무혐의 종결…시사저널 보도 사실 왜곡”

세계평화통일가정연합(가정연합)이 최근 시사저널의 ‘파라과이 마약게이트 연루’ 의혹 보도에 대해 강하게 반발하며 사실관계 바로잡기에 나섰다.

가정연합은 6일 발표한 공식 입장문을 통해 “시사저널의 5월 29일 자 「통일교 내부 문건에 ‘마약게이트 자금 공유’…파라과이 고위 간부 연루 정황」 보도는 객관적 사실과 사법당국의 판단을 외면한 채 일부 정황만을 확대 해석해 작성됐다”며 유감을 표명했다.

가정연합은 기사에서 제기한 ▲통일교 소유 부지의 마약 범죄 연루 의혹 ▲신시아 타라고 전 파라과이 의원의 마약 자금 세탁 사건 연루 의혹 ▲교단 관계자들의 ‘마약 자금 공유’ 의혹 ▲파라과이 수석 변호사 관련 의혹 등에 대해 모두 반박했다.

가정연합에 따르면 시사저널이 문제 삼은 파라과이 차코 지역 부지는 원래 가정연합 소유가 맞지만, 과거 UCI(문현진 측) 산하 법인에 임대됐던 곳으로 현재는 임대계약 종료 후에도 UCI 측이 무단 점유하고 있는 상태다.

특히 가정연합은 해당 부지에서 불법 정황을 발견한 뒤 2022년 4월 파라과이 마약단속반(SENAD)과 마약 전담 검찰청에 직접 형사고소장을 제출해 수사를 요청했다고 밝혔다. 가정연합은 “범죄에 연루된 주체가 아니라 오히려 수사를 의뢰하고 적극 협조한 당사자”라고 주장했다.

또한 시사저널 보도의 핵심 근거로 제시된 ‘마약게이트 자금 공유’ 의혹에 대해서도 이미 파라과이 사법당국이 무혐의 결론을 내렸다고 강조했다.

가정연합은 “UCI 측 인사들의 허위 고발로 시작된 사건에 대해 파라과이 제7보증재판소와 자금세탁 전문검찰청이 철저한 수사를 진행한 결과, 서 전 총사와 국가회장, 교단 측 변호사 등 가정연합 관계자들이 마약 자금 세탁 사건과 관련됐다는 증거를 발견하지 못했다”며 최종 무혐의 및 각하 결정이 내려졌다고 설명했다.

가정연합은 신시아 타라고 전 의원에 대해서도 “가정연합 소속 성직자나 교단 간부가 아니다”라고 선을 그었다. 가정연합은 신시아 전 의원이 세계평화국회의원연합(IAPP)의 남미 회장을 맡아 활동한 적은 있지만, 이는 명예직 성격의 대외 협력 역할일 뿐 교단의 공식 대표직과는 전혀 다르다고 밝혔다. 시사저널이 사용한 ‘FBI 위장수사에 걸린 통일교 남미 대표’라는 표현은 신시아 전 의원이 교단 지도부 인사인 것처럼 오인하게 만드는 왜곡된 표현이라고 가정연합은 주장했다.

가정연합은 파라과이 수석 변호사였던 카르멜로 카바예로와 관련한 의혹도 반박했다. 시사저널은 카바예로가 통일교 관련 소송에 불리한 검사를 교체하기 위해 사법기관과 결탁했다고 보도했지만, 가정연합은 해당 사건이 전혀 다른 민간 사건에서 비롯된 별건이며 관련 판결문 어디에도 통일교나 가정연합이 등장하지 않는다고 설명했다.

가정연합은 “시사저널 보도는 이미 사법당국의 판단이 끝난 사안들에 대해 의혹만을 부각하고 서로 무관한 사건들을 연결해 교단 전체가 범죄에 연루된 것처럼 인상을 주고 있다”며 “객관적 사실과 판결 내용보다 자극적 정황을 앞세운 편향적 보도”라고 비판했다.

가정연합은 이 같은 반론의 근거로 파라과이 ▲검찰 불기소 의견서 ▲파라과이 법원 각하 결정문 ▲SENAD 및 검찰청 고소장 ▲카바예로 변호사 관련 판결문 ▲로이터 통신 보도 등을 제시했다.

가정연합은 “언론은 의혹 제기뿐 아니라 관련 수사 결과와 법원의 판단도 함께 전달해야 한다”며 “사실과 다른 왜곡 보도에 대해서는 필요한 법적 대응을 포함해 적극 대처해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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