李대통령 “국민 신뢰 잃은 선관위, 존재 의미 없다”

이재명 대통령이 7일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 검·경 합동수사본부 구성을 지시하고 국회에 조속한 국정조사 추진을 요청했다.

이재명 대통령이 지난 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 엑스(X)에 “중앙선거관리위원회는 이번 선거 과정에서 국민의 참정권 행사에 막대한 지장을 초래했다”며 “행정부 차원에서 가능한 모든 조치를 강구하겠다. 검찰과 경찰이 참여하는 합동수사본부를 구성해 책임 소재를 분명히 하고, 사건의 전모를 철저히 규명할 것을 지시했다”고 밝혔다. 국회를 향해서도 “진상을 명확히 규명하고 재발 방지 대책을 마련하기 위해 조속히 국정조사를 추진해 주시기 바란다”고 했다.

이 대통령은 선관위에 대해서도 “국민의 신뢰를 잃은 독립기관은 존재 의미가 없다”며 직격한 뒤 “선관위는 국민이 신뢰할 수 있는 수준의 강도 높은 쇄신과 개혁 의지를 분명히 보여주어야 할 것”이라고 했다. 김민석 국무총리 역시 이날 “개인적인 의견으로는 선관위의 일정 이상 고위직에 있는 사람들은 다 물러나야 할 사안”이라고 말했다.

여당은 8일 국정조사 요구서를 제출한 뒤 국민의힘과 국정조사특별위원회 구성 등을 놓고 협상에 나설 계획이다. 국민의힘은 특검 도입 필요성도 거론하며 책임자에 대한 철저한 수사와 처벌을 요구하고 있다.

대검찰청은 이날 “6·3 지방선거 과정에서 국민의 참정권 행사에 지장이 초래된 사안에 관해 검·경 합동수사본부를 구성하고, 경찰과의 긴밀한 협력을 통해 국민적 의혹을 엄정히 규명하겠다”고 밝혔다.

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