포항시, WGGF 2026 성공 개최 향한 붐업 행사 ‘그린 액션 데이’ 성료

경북 포항시는 포항국제전시컨벤션센터(포엑스)와 함께 지난 5일 영일대 장미원 일원에서 ‘2026 세계녹색성장포럼(WGGF 2026)’ 성공 개최를 위한 시민참여형 붐업 행사 ‘그린 액션 데이’를 성황리에 개최했다고 7일 밝혔다 .

이번 사전 붐업 행사는 ‘경계를 넘어, 새로운 녹색 미래로’를 주제로 7월 8~10일까지 3일간 라한호텔 포항에서 열릴 WGGF 2026를 앞두고 시민 참여를 확대하고 지역사회 내 녹색성장 실천 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.

포항국제전시컨벤션센터는 지난 5일 영일대 장미원 일원에서 ‘2026 세계녹색성장포럼(WGGF 2026)’ 성공 개최를 위한 시민참여형 붐업 행사 ‘그린 액션 데이’를 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이날 행사에는 포항시 자생단체 회원과 시민 등 500여 명이 참여해 영일대해수욕장 일대에서 플로깅 활동을 펼쳤다.

다이버 12명이 구룡포 일원에서 수중 쓰레기를 수거하는 해양 환경정화 활동인 플로빙에 참여하며 해양환경 보호의 중요성을 알렸다.

행사장에서는 시민 누구나 참여할 수 있는 친환경 체험프로그램도 함께 운영됐다.

참가자들은 포항 해변에서 수거한 바다유리를 활용해 목걸이를 만들고, 포항시화인 장미를 모티브로 양말목과 병뚜껑을 재활용한 장미 키링 만들기 체험에 참여했다.

시는 이번 붐업 행사를 시작으로 글로벌녹색성장기구(GGGI)와 함께하는 포항 그린테크 기업 참여 워크숍과 최재천 이화여자대학교 명예교수, 홍다경 청년환경운동가가 함께하는 시민 토크 콘서트 등 다양한 연계 프로그램을 추진할 계획이다.

포항국제전시컨벤션센터 관계자는 “이번 행사는 시민들의 참여와 관심을 바탕으로 세계녹색성장포럼 성공 개최를 위한 첫 발걸음”이라며 “포항이 녹색성장 분야의 글로벌 거점도시로 도약할 수 있도록 국제행사 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 2026 세계녹색성장포럼 온라인 사전등록은 오는 26일까지 공식 누리집을 통해 신청할 수 있다.

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