전국 흐리고 일부 지역 비소식…서울 낮 최고 27도 [내일날씨]

월요일인 8일은 전국 대부분 지역에 비가 내리면서 더위가 한풀 꺾이겠다. 오후에는 강원 산지와 경북 북동 산지·북부 동해안, 울산·경남 중·동부 내륙 일부 지역에 소나기가 내릴 전망이다.
7일 기상청은 “내일(8일)은 새벽까지 수도권과 충청권, 경북북부에, 오전까지 강원도와 전남남해안, 경남권, 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠다”고 예보했다.
예상 강수량은 △서울·인천·경기 5㎜ 안팎 △강원 내륙·산지 5~20㎜ △강원 동해안 5㎜ 미만 △대전·세종·충남, 충북 5㎜ 안팎 △대구·경북, 경남, 울릉도·독도 5~20㎜ △부산·울산 5㎜ 안팎이다.
소나기에 의한 예상 강수량은 △강원산지 5㎜ 안팎 △울산·경남중·동부 내륙, 경북북동산지·북부 동해안 5㎜ 안팎이다.
비나 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니 교통안전과 안전사고에 각별히 유의해야 한다.
기상청은 당분간 기온이 평년(최저 14~18도, 최고 22~28도)과 비슷하겠다고 예보했다.
이날 아침 최저기온은 13~19도, 낮 최고기온은 21~27도가 되겠다.
주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 17도 △인천 16도 △춘천 15도 △강릉 17도 △대전 17도 △대구 18도 △전주 17도 △광주 17도 △부산 19도 △제주 19도다.
낮 최고기온은 △서울 27도 △인천 24도 △춘천 25도 △강릉 23도 △대전 26도 △대구 26도 △전주 24도 △광주 24도 △부산 25도 △제주 23도로 예상된다.
미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.
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