100일 넘긴 이란전… ‘종전’ 희망고문 속 주말 내내 무력충돌

미국·이란 전쟁이 지난 2월28일(현지시간) 발발한 지 7일로 100일째를 맞았지만, 양국은 여전히 무력충돌을 이어가며 출구를 찾지 못하고 있다. 여기에 종전의 주요 변수로 꼽히는 이스라엘과 레바논 간 충돌마저 재개되면서 전쟁 종식 전망은 더욱 어두워지고 있다.

미 중부사령부는 6일(현지시간) 엑스(X) 게시글에서 “호르무즈해협의 국제 해상 교통을 위협하던 이란의 자폭형 공격 드론 2기를 격추했다”고 밝혔다. 미국과 이란이 교전을 주고받은 지 하루 만에 다시 무력충돌이 벌어진 것이다.

美 공습에 불타는 이란 기지 5일(현지시간) 이란 고루크와 키슘섬에 위치한 해안 감시 레이더 기지 중 한 곳에서 미군의 공습으로 연기가 치솟고 있다. 미 중부사령부 엑스(X) 캡처, 연합뉴스

전날 충돌은 이란이 호르무즈해협에서 유조선을 공격하면서 시작된 것으로 보인다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 “자국의 허가 없이 호르무즈해협을 통과하려 한 유조선 4척에 발포했다”고 밝혔다. 미군은 호르무즈해협을 향하던 이란 드론 4기를 격추했으며, 추가 공격을 막기 위해 고루크와 키슘섬에 있는 이란 해안 감시 레이더 기지도 타격했다고 발표했다.

이란은 이에 대응해 걸프국 미군 기지를 공격했다. 미 중부사령부는 “이란이 쿠웨이트와 바레인을 향해 7발의 탄도미사일을 발사했다”면서 “그 가운데 6발은 요격됐다”고 설명했다.

미국과 이란은 모두 방어적 성격의 행동임을 강조하며 휴전은 여전히 유효하다는 입장이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국인 사망자가 나오지 않는 한 전쟁을 본격화할 의향이 없다고 참모들에게 밝힌 것으로 전해진다.

그러나 잦은 군사충돌에 따른 긴장 악화류 전쟁이 재개될 수 있다는 우려도 제기된다. 이란 외무부는 미국이 지난 4월 초 체결한 휴전협정을 반복적으로 위반하고 있다며 “이는 긴장 완화 의지가 없음을 보여주는 것”이라고 경고했다.

양국은 지난 4월8일 휴전에 들어갔지만 이후 종전협상은 교착상태에 빠졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

미국은 이란의 고농축 우라늄 폐기 또는 반출, 최소 20년간 농축 중단, 호르무즈해협의 안정적 개방을 요구하고 있다.

반면 이란은 핵 문제의 단계적 접근과 함께 미국의 해상 봉쇄 해제, 해외에 동결된 이란 자산 240억달러(약 37조4000억원) 해제를 종전 조건으로 내세우고 있다. 여기에 미국이 동결 자산을 걸프 지역 동맹국 보상에 활용하는 방안을 검토하면서 양측의 입장 차는 더 커질 전망이다.

이날 로이터통신 등에 따르면 스콧 베선트 미 재무장관은 이란이 이번 전쟁에서 페르시아만 지역의 미국 우방국들에 입힌 손해액을 산정하도록 관련 팀에 지시했다. 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 바레인 등이 피해국에 포함된다. 동결 자산을 해제해 달라는 이란의 요구를 정면 수용하기 어려운 상황에서, 이 자금의 일부를 걸프국 재원으로 쓰겠다고 맞받아친 것은 미국의 새로운 협상 카드로 해석된다.

이런 가운데 레바논 전선은 이란 자산, 호르무즈해협, 고농축 우라늄 문제와 함께 종전협상의 변수로 급부상했다.

미국의 중재로 이뤄진 이스라엘과 레바논 간 휴전은 사실상 무산되는 분위기다. 이스라엘군은 5일 레바논 남부 9개 마을에 강제 대피령을 내린 뒤 대대적인 공습을 감행, 650곳 이상을 타격했다고 밝혔다.

호르무즈해협 안에서 정박중인 선박들. AFP연합뉴스

지난 3일 미국의 중재 하에 이스라엘과 레바논이 합의한 휴전안은 친이란 무장정파 헤즈볼라가 먼저 공격을 중단하고 이스라엘과 레바논 국경 전선에서 철수하는 것을 골자로 한다. 그러나 헤즈볼라는 “굴복을 강요하는 시도이자 사실상 항복 문서”라며 이를 거부했고, 이란 당국이 이를 공개적으로 지지하면서 전운이 한층 짙어졌다.

아바스 아라그치 이란 외무장관은 레바논 언론 인터뷰에서 “이번 전쟁은 레바논에서도 끝날 때야 비로소 종식될 수 있다”며 “레바논에서의 전쟁 종식은 이스라엘군이 점령한 영토에서 철수하는 것과 함께 이뤄져야 한다”고 강조했다.

이런 상황에서도 중재국 파키스탄은 대화의 불씨를 살리기 위한 물밑 노력을 계속하고 있다. DPA통신 등 외신에 따르면 모신 라자 나크비 파키스탄 내무장관이 6일(현지시간) 협상 중재를 위해 테헤란을 찾았다. 이란 반관영 ISNA통신은 나크비 장관은 아심 무니르 파키스탄군 총사령관의 친서를 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이에게 전달할 것으로 예상된다고 보도했다.

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