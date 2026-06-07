실용인사에도 성과 미미… 부담 커진 ‘국민 분열 완화’ [이재명정부 1년]

이재명정부는 5대 국정목표 중에서도 국민통합 과제를 주된 내용으로 하는 ‘국민이 하나 되는 정치’를 첫손에 꼽았다. 그러나 세계일보가 한국공공정책평가협회와 공동으로 조사해 7일 발표한 결과에 따르면 5대 국정 목표 중 가장 미흡한 달성도를 기록한 것이 ‘국민이 하나 되는 정치’로 5점 만점 기준 3.17점에 그쳤다.

사진=연합뉴스

5대 국정목표의 중요도와 달성도 격차 분석에서도 국민통합이 가장 큰 격차를 나타냈다. 정책전문가들의 평가에 따르면 ‘국민이 하나 되는 정치’는 중요도 3.76점, 달성도 3.17점으로 격차는 0.59점이었다. 이는 5대 국정과제 중 가장 큰 격차다. 다른 국정목표들을 살펴보면 ‘세계를 이끄는 혁신경제’는 중요도 3.86점에 달성도 3.52점으로 격차가 0.34점이었고 ‘모두가 잘사는 균형성장’은 중요도 3.74점에 달성도 3.34점으로 격차가 0.4점이었다. ‘기본이 튼튼한 사회’는 중요도 3.91점에 달성도 3.49점으로 격차 0.42점으로 나타났고 ‘국익 중심의 외교·안보’는 중요도 3.77점에 달성도 3.54점으로 격차 0.23점을 기록했다.

이재명 대통령은 대선 과정에서부터 ‘통합’과 ‘실용 인사’를 강조하며 좌·우를 가리지 않고 국익을 우선시하는 모습으로 국민 분열을 완화하겠다는 의지를 거듭 드러냈다. 취임 후에도 보수 진영 출신 인사와 이른바 ‘비명(비이재명)계’ 출신 인사들을 속속 기용하며 통합을 향한 의지를 보여줬다. 하지만 취임 1주년 시점에서 5대 국정목표 중 국민통합 분야가 가장 낮은 달성도를 기록했다는 평가를 받으면서 남은 임기 동안 국민통합이라는 숙제가 갖는 부담은 한층 커질 것으로 보인다.

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