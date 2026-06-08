시진핑 방북 앞두고 北은 “핵보유국 불퇴” 쐐기

북한이 시진핑 중국 국가주석의 8∼9일 방북을 앞두고 핵보유의 정당성을 강조하는 메시지를 잇달아 내놓고 있다. 북·중 정상회담에서 북한 비핵화가 의제가 될 수 없다는 의지를 분명히 하려는 의도로 해석된다.

북한 조선중앙통신은 4일 김정은 국무위원장(오른쪽)이 조선노동당 군수공업부, 핵무기연구소 간부들과 동행해 “새로운 핵물질 생산공장”을 전날 시찰했다고 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

김여정 북한 노동당 총무부장은 6일 발표한 담화에서 최근 미·중 정상회담에서 양국 정상이 북한의 완전한 비핵화에 동의했다는 미국 국무부의 공식 입장과 관련해 “상투적인 거짓 유포 놀음”이라고 주장했다고 노동당 기관지 노동신문이 7일 전했다.

김 부장은 미·중 정상이 회담에서 한반도 비핵화 목표를 유지한다는 데 동의했다고 밝힌 미 무역대표부(USTR) 대표의 발언에 대해서도 “완전한 날조이고 허황된 거짓정보”라고 주장했다. 이어 “우리는 그러한 사실의 유무에 대하여 가장 정확한 정보를 가지고 있다”면서 중국에서 관련 내용에 대한 설명을 들었을 가능성을 시사했다. 김 부장은 또 “우리의 핵보유국 지위는 절대 불퇴의 한계선이며 누가 인정하든 말든 엄연한 현실”이라며 “핵은 힘을 숭상하는 자들과의 논쟁에서 가장 위력한 논리이다. 우리는 자기의 주권과 안전에 대한 그 어떤 위협이나 타협도 절대로 용납하지 않을 것”이라고 강조했다.

김 부장의 담화가 시 주석의 방북을 하루 앞두고 공개됐다는 점에서 주목된다. 북한이 정상회담 개최 직전 핵보유국 지위를 재차 강조한 것은 비핵화 문제를 협상 의제에서 제외하겠다는 의중을 선제적으로 드러낸 것으로 해석된다. 북·중 정상회담의 초점을 비핵화가 아닌 경제협력과 전략적 공조 등 양자 관계 강화에 맞추겠다는 메시지를 발신한 셈이다. 또 이번 담화를 대외 매체인 조선중앙통신뿐만 아니라 대내 매체인 노동신문에도 실어 주민들에게 ‘비핵화는 없다’는 당의 의지를 확실히 전달하려 한 것으로 보인다.

딸 주애와 구축함 승선한 김정은 김정은 북한 국무위원장(왼쪽 세번째)이 지난 4일 딸 주애(〃 두번째)와 함께 작전수행능력평가 시험공정에 착수한 구축함 강건호에 승선해 모니터를 보며 북한군 관계자들과 이야기를 나누고 있다. 조선중앙TV·뉴시스

시 주석의 방북 사실을 공표하기 하루 전인 지난 4일 북한 당국이 김정은 국무위원장의 ‘새로운 우라늄 농축시설’ 시찰 모습을 공개한 것도 비핵화 논의 불가 의지를 보인 것으로 해석된다. 아울러 김 위원장은 군사 현장을 시찰하며 핵무기 및 미사일 생산능력의 실질적 확대를 강조하고 있다. 7일 공개된 중요 군수기업소 방문에서는 북한군 작전집단 편성과 전투편제 수정에 따라 미사일 수요가 대폭 늘어나게 된다며 “현존 생산능력을 5개년 계획기간 내에 연차별로 장성시켜 2.5배로 확대할 것”을 주문했다. 4일에는 딸 주애를 데리고 신형 5000t급 구축함 ‘강건호’의 항해시험을 참관하고 해군 무력을 통한 핵전쟁 억제, 1만t급 신형 구축함 건조 계획 등을 거론했다.

김 위원장, 김 부장의 이런 동향은 사실상 중국을 겨냥한 성격이 큰 것으로 분석된다. 비핵화를 거론할 생각은 말라는 의미다. 김태형 숭실대 정치외교학과 교수는 “북한은 미국과의 대화 가능성을 부정하지는 않지만, 비핵화는 협상 대상이 될 수 없다는 입장을 반복적으로 강조해 왔다”며 “‘완전한 날조’라는 강한 표현까지 사용한 것은 비핵화 논의를 원천 차단하려는 의도”라고 분석했다.

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