[경제 단신] 신세계百, 강남점 ‘와인셀라’ 2주년 행사 외

신세계百, 강남점 ‘와인셀라’ 2주년 행사

신세계백화점은 강남점 하우스오브신세계 와인셀라(사진)의 오픈 2주년을 기념해 6월 한 달간 다양한 행사를 연다고 7일 밝혔다. 하우스오브신세계 와인셀라는 450여평 규모에 최고급 와인을 중심으로 한 포트폴리오를 자랑한다. 와인을 산지와 카테고리별로 모은 ‘룸 투 룸’(방에서 다른 방으로 연결되는 구조) 형태로 소개하고, 맥캘란·산토리·돔페리뇽·크룩은 모노숍(단일매장)으로 고객 경험을 높였다. 이번 행사에는 미국 컬트 와인 ‘본드(BOND)’의 앰버서더이자 마스터 소믈리에인 맥스 캐스트의 마스터클래스(8일)를 비롯해, 프리미엄 사케·소츄 시음회와 스페셜 사케 클래스(13일) 등이 마련됐다. 지하 1층 이벤트홀에서는 18일까지 버팔로 트레이스 팝업스토어가 열린다.

삼성, OLED TV 급성장… LG와 6%P 차



LG전자가 주도하던 전 세계 유기발광다이오드(OLED) TV시장에서 삼성전자가 가파른 성장세를 보이고 있다. 7일 시장조사업체 옴디아에 따르면, 올해 1분기 글로벌 OLED TV시장 매출 기준 점유율은 LG전자 46.5%로, 삼성전자(40.1%)와 6%포인트 차이로 좁혀졌다. 2022년에는 LG전자 57.6%, 삼성전자 0.3%에 불과했다. 출하량 기준으로도 4년 새 LG전자 점유율은 62.2%(2022년 1분기)에서 50.5%로 줄어든 반면, 삼성전자는 0.2%에서 35.7%로 크게 늘었다. 삼성전자는 2013년 OLED TV를 출시했다 수율 문제로 사업을 접었는데, 10년 만인 2023년 신제품을 출시한 뒤 점유율을 빠르게 늘리고 있다.

SKT ‘1111·1004’ 골드번호 1만개 추첨

SK텔레콤이 골드번호 1만개의 주인공을 찾는 ‘2026년 골드번호 프로모션’(사진)을 21일까지 시행한다. 골드번호는 1111, 0002, 3000처럼 특정 패턴이 있거나 국번과 동일한 번호, 특정한 의미(1004, 1472)를 갖는 번호로 기억하기 쉽고 개인적인 의미를 담을 수 있어 인기가 높다. SK텔레콤은 추첨을 통해 총 1만개 의미가 담긴 전화번호를 소유할 기회를 제공한다. 이번에 응모할 수 있는 골드번호는 총 9가지 유형으로, 1인당 최대 3개까지 응모할 수 있다. 기존 SK텔레콤 고객과 SK텔레콤 신규 가입 예정 고객, 번호이동 예정인 타 통신사와 알뜰폰 고객 모두 전국 SKT공식 인증 대리점이나 T다이렉트샵에서 신청할 수 있다. 당첨자는 25일 발표된다.

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