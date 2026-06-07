한은 “AI 활용, 업무시간 주당 1.5시간 단축…생산성은 아직”

인공지능(AI) 활용이 주당 1.5시간가량 업무 시간을 단축해주지만, 생산을 증가시키는 수준에는 이르지 못했다는 분석이 나왔다.

한국은행 조사국 고용연구팀이 7일 발표한 ‘AI 도입은 생산성을 높이는가? 초기 3년의 효과 분석’ 보고서에 따르면 “현재 AI는 효율성 단계에는 진입했으나 생산성 단계로는 충분히 전환되지 못한 상태”로 평가된다.

연구팀은 생성형 AI가 상용화된 뒤 △AI 활용이 업무 시간 단축을 통해 잠재적 생산성 향상을 유발하는지 △시간 절감이 실제 생산 증가로 이어지는지 등을 가계 조사를 바탕으로 연구했다.

분석 결과 생성형 AI를 활용한 근로자의 평균 업무 시간은 3.8% 감소한 것으로 나타났다. 주 40시간 근무 기준으로 주당 약 1시간30분을 절감한 셈이다. 특히 AI 사용 시간 상위 50% 집단(AI 고강도 사용자)과 근속 연수 하위 50% 집단(저숙련자)에서 이런 효과가 두드러졌다.

업무 시간 단축이 전적으로 생산 증가로 전환된다고 가정할 경우 잠재적 생산성증가 효과는 약 1.0% 수준으로 추정됐다. 다만 생성형 AI 활용에 따른 업무 시간 절감률과 업무 처리량 증가율 간의 상관 계수는 0으로 나타났다.

AI 활용에 따른 시간 절감이 실제 생산 증가로 이어지지는 않았다는 게 연구팀의 결론이다. 이른바 ‘AI 생산성 단절’이 일어난 것은 AI가 개별 작업 수준의 효율은 높였음에도 업무 흐름 개선, 조직 구조 변화, 인력 재배치 등으로 확장되지 못했기 때문이다. 이는 범용 기술 도입 초기의 전형적인 현상으로 풀이됐다.

전문직과 AI 고강도 사용자 등에서는 생산 증가가 관찰됐는데, 이는 AI 효과가 기술 자체보다 작업 구조와 유인 체계에 의해 결정될 수 있다는 점을 보여주는 것으로 해석했다.

연구팀은 “AI의 생산성 효과를 실현하기 위해서는 업무 프로세스와 조직 구조의 재설계, 직무 재배치, 성과에 기반한 유인 체계 구축 등이 중요하다”며 “청년층의 숙련 형성 경로 변화도 지속해 점검해야 한다”고 제안했다.

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