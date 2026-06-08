[재미로 보는 오늘의 운세] 6월 8일 (월요일) 62년생 시간에 쫓기면 여러 문제 생길 수도

96년생: 경솔한 행동은 주변사람들을 황당하게 만든다. 84년생: 욱하는 마음에 움직이면 곤란을 겪는다. 72년생: 타성보다 활력 넘치는 사람을 만나라. 60년생: 부부간에 갈등이 생기니 양보하라. 48년생: 아랫사람을 챙기는 일에 신경 써라. 36년생: 육체적인 질환은 완쾌되기 쉽다.

97년생: 응어리를 내뱉고 홀가분한 마음을 가져라. 85년생: 아는 것이 없으면 의심하지 않는 법. 73년생: 원하는 일을 큰 어려움 없이 이루는 운세. 61년생: 겸허한 모습을 보이면 재운이 왕성해진다. 49년생: 모호한 처신으로 힘들게 진행될 수 있다. 37년생: 목욕을 하면서 피로를 푸는 것도 좋겠다.

98년생: 변덕스러운 사람은 멀리하는 것이 이롭다. 86년생: 발 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다. 74년생: 임자 있는 사람이 눈앞에 있다면 단념하라. 62년생: 시간에 쫓기면 여러 문제를 내포한다. 50년생: 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다. 38년생: 어지간한 일에는 짜증내지 않는 것이 좋다.

99년생: 윗사람의 의견을 경청하고 자세를 낮게 하라. 87년생: 곤란한 부탁은 미적거리지 말고 거절하라. 75년생: 구설에 휘말려도 믿어주는 사람은 있다. 63년생: 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔. 51년생: 돌다리도 두드려 보고 건너라. 39년생: 어음이나 큰 거래는 삼가라.

00년생: 무모하고 헛된 꿈은 이루어 지는 법이 없다. 88년생: 되로 주고 말로 받는 운세이다. 76년생: 현재 시작한 일이 갈수록 어렵다. 64년생: 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다. 52년생: 성과 없이 보이나 유익한 결과가 쌓인다. 40년생: 마음이 콩밭에 있다면 속도를 늦추어라. 28년생: 없다고 발뺌하면 빨리 정리해라.

01년생: 창업에 아이템으로 사업을 구상하는 운이다. 89년생: 정점에 도달하려는 사람은 열심히 하라. 77년생: 맡은 일이라면 책임을 다하는 것이 좋다. 65년생: 할 수 없다고 느끼는 것은 집념 부족이다. 53년생: 좋은 인맥을 형성하는 일에 힘써라. 41년생: 산란한 마음을 정리하는 시간이 필요하다. 29년생: 변경이 잦으면 신뢰를 잃기 쉽다.

02년생: 지인으로 뜻밖에 즐거운 통신이 날아온다. 90년생: 활동방향을 수정하면 좋은 결과가 온다. 78년생: 흐름에 방해가 될 요소는 제거하라. 66년생: 한번 내린 결정은 밀고 나가라. 54년생: 한번 밀리면 겉잡을 수 없다. 42년생: 작은 실수는 너그럽게 넘어가야 좋다. 30년생: 사사로운 정에 집착하면 곤란한다.

03년생: 마음의 병이 나아야 몸이 건강해진다. 91년생: 단판승부에 강하면 힘을 한곳에 집중하라. 79년생: 자신의 각오를 시험하는 중대한 고비. 67년생: 개인적 차이를 소화하는 자세가 필요하다. 55년생: 이름이 알려져 사방에서 우러른다. 43년생: 피할 곳은 피하고 보는 것이 안전하다. 31년생: 세상에서 가장 외로운 사람인 것 같다.

04년생: 지인이나 주위의 도움이 오는 운세다. 92년생: 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 80년생: 섣불리 생각하면 화가 따르기 쉽다. 68년생: 새로운 방식을 채택하는 것도 도움이 된다. 56년생: 장사나 사업의 확장은 뒤로 미루어라. 44년생: 떡하나도 먹지 못하는 사람은 멀리하라. 32년생: 일장일단이 있으니 장점부터 살펴라.

05년생: 마음은 움직이는데 직업 변화는 아직 때가 아니다. 93년생: 상상만으로 일을 벌이면 안되다. 81년생: 독보적인 영역을 침범하는 것에 민감하다. 69년생: 유리하게 보이는 일도 다시 생각해라. 57년생: 예리한 직관력과 예견이 힘을 발휘한다. 45년생: 고정관념에 연연말고 미래를 생각하라. 33년생: 구심점이 없으면 전체가 흔들리는 법.

06년생: 마음먹었던 일이나 새로운 일이 형성되는 운이다. 94년생: 외향적인 사람은 속내를 보이지 마라. 82년생: 정면 돌파해 자신의 입장을 해명하라. 70년생: 어리석은 행동은 자제해야 탈이 없다. 58년생: 보완할 일은 오늘 처리해라. 46년생: 사업적인 부분은 나누어서 해결하라. 34년생: 밑천없이 시작한 일은 벽에 부딪힌다.

95년생: 영업하는 사람은 고객을 먼저 챙겨야 한다. 83년생: 출발점보다 방향이 관건이다. 71년생: 위기란 지나고 나면 좋은 기회가 된다. 59년생: 대립이 발생하기 전에 조치를 취하라. 47년생: 감정적인 일에는 관여하지 마라. 35년생: 독선과 아집 때문에 빚어진 문제다.

백운철학원

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