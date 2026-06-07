임광현 국세청장, 라이베리아 청장과 업무협약 체결… 정보교환·징수공조 협력

국세청이 아프리카 세무 당국과 처음으로 청장급 회의를 열어 정보교환·징수공조 협력의 기틀을 마련했다.

7일 국세청에 따르면 임광현 국세청장은 5일 서울에서 제임스 도버 잘라 라이베리아 국세청장을 만나 1차 한·라이베리아 국세청장 회의를 했다. 양국 국세청장은 정보교환 실무협정, 징수공조 실무협정, 역량강화를 위한 실무협정 등 총 3건의 업무협약(MOU)을 맺었다.

임광현 국세청장이 지난 5일 서울에서 열린 제1차 한·라이베리아 국세청장 회의에서 업무협약을 체결한 후 제임스 도버 잘라 라이베리아 국세청장과 기념 촬영하고 있다. 국세청 제공

라이베리아는 선사들에게 신속한 등록 절차와 국제기준에 부합하면서도 유연한 규제체계 등을 제공해 전 세계 선사들이 가장 많이 이용하는 대표적인 선박 등록지국이다. 한국 선박도 지난해 말 기준 175척 등록했다.

임 청장은 회의에서 “우리 해운 산업이 국제정세 불안으로 인한 해상 물류의 불확실성과 친환경 전환 등 큰 도전과 변화에 직면해 있다”며 “우리 선사들이 안심하고 해상 운송에 전념할 수 있도록 선박 등록과 운항 과정에서 애로가 없도록 따뜻한 관심과 지원을 요청한다”고 당부했다.

이에 제임스 도버 잘라 청장은 한국 선사들에 세정 운영의 예측 가능성을 보장하고 적극적으로 고충을 해결하겠다는 약속을 했다고 국세청은 전했다.

국세청은 “이번 회의는 국세청이 아프리카 세무당국과 개최한 첫 국세청장 회의이자 국제공조 성과 잠재력이 큰 국가와의 세정 네트워크를 본격적으로 확대해 나가는 첫걸음”이라고 밝혔다.

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