한국마사회 유도단, 구미 도개중고 유소년 대상 재능 기부…“노하우 아낌없이 전수”

경북 구미의 체육관 매트 위에 국가대표급 기술이 내려왔다. 한국마사회(회장 우희종) 유도단이 미래 유도계를 이끌 유소년 선수들을 위해 재능 기부 봉사활동에 나섰다.

경북 구미 도개중·고등학교에서 열린 한국마사회 유도단 재능 기부 강습 현장. 한국마사회 제공

7일 한국마사회에 따르면 김재범 감독이 이끄는 유도단은 지난 1일 경북 구미 도개중·고등학교를 찾아 유도 유소년 선수들을 대상으로 일대일 대련과 원포인트 레슨 등 특별 강습을 진행했다.

이번 프로그램에는 지도자와 선수 전원이 봉사자로 참여해 국가대표급 실전 경험과 기술 노하우를 직접 전수했다. 유소년 선수들은 평소 접하기 어려운 고품격 기술들을 가까이에서 경험하며 높은 만족도를 보였다는 후문이다.

김재범 감독은 “미래 유도계를 이끌어갈 유소년 선수들과 함께 땀을 흘리며 뜻깊은 시간을 보냈다”며 “이번 경험이 선수들에게 한 단계 성장하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

강습은 실전 활용도가 높은 기본기와 메치기 기술을 중심으로 구성됐다. 이어 개인별 굳히기 및 자세 교정이 포함된 원포인트 레슨과 선수·유소년이 짝을 이룬 1:1 맞춤형 기술 지도가 이어지며 현장 밀착형 프로그램으로 운영됐다.

한국마사회 관계자는 “하반기에도 재능 기부 프로그램을 추가 운영해 지역사회와 스포츠 꿈나무들을 위한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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