이정후, 컵스전서 2안타로 14경기 연속 안타 행진…시즌 타율 0.324

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 14경기 연속 안타 행진을 이어가며 식을줄 모르는 타격감을 뽐냈다.

이정후는 7일 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 컵스와 원정 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 1도루 1득점을 기록했다. 이로써 이정후는 지난달 15일 로스앤젤레스 다저스전부터 시작한 자신의 최장 연속 경기 안타 기록을 한 경기 더 경신했다. 시즌 타율은 0.321에서 0.324(216타수 70안타)로 끌어올렸다.

사진=AP연합뉴스

2회초 첫 타석과 4회초 두 번째 타석에서 컵스의 오른손 선발 투수 벤 브라운을 상대로 연거푸 좌익수 뜬 공으로 물러났던 이정후의 첫 안타는 1-1로 맞선 7회초 공격 때 나왔다. 선두 타자로 나선 이정후는 바뀐 오른손 투수 제이컵 웹을 상대로 볼카운트 1볼 1스트라이크에서 바깥쪽 139㎞ 체인지업을 공략해 우전 안타를 생산했다. 1루를 밟은 이정후는 도루까지 성공했으나 후속 타선의 침묵으로 홈을 밟지 못했다.

1-1 팽팽한 싸움이 이어진 9회초 공격에서도 이정후의 방망이는 불을 뿜었다. 1사에서 상대 팀 오른손 불펜 다니엘 팔렌시아의 4구째 가운데 몰린 157㎞직구를 밀어쳐 좌전 안타를 만들었다. 이후 이정후는 후속 타자 브라이스 엘드리지의 우전 안타 때 3루에 안착했고, 맷 채프먼의 희생타로 홈을 밟았다.

하지만 이정후의 득점은 결승점이 되지 못했다. 샌프란시스코는 9회말 피트 크로-암스트롱에게 동점 솔로 홈런을 허용했고, 연장 10회말 승부치기 무사 2루에서 마이클 부시에게 끝내기 우전 안타를 허용햐 2-3으로 패했다. 샌프란시스코 우익수 빅터 베리코토는 부시의 타구를 뒤로 흘리는 치명적인 실책을 범했고, 그 사이 2루 주자가 결승점을 올렸다.

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