'연애 중' 서인영, 이혼 2년 만에 재혼설…6세 연상 사업가와 올 하반기

가수 서인영 인스타그램

가수 서인영이 올해 하반기 재혼한다는 주장이 제기돼 관심을 끌고 있다

7일 한 매체는 서인영이 6세 연상의 사업가 A 씨와 올해 하반기 결혼한다고 보도했다. 두 사람은 지인의 소개로 만나 연인으로 발전한 것으로 알려졌다.

서인영은 최근 유튜브 콘텐츠를 통해 연애 중이라면서 결혼을 언급해 왔다. 그는 5월 유튜버 찰스엔터와 대화하면서 "난 모태 솔로가 제일 이해가 안 된다, 나는 초등학교 때부터 연애를 쉰 적이 없다"고 말했다. 찰스엔터가 "그럼 지금도 (연애 중이냐)"라고 묻자, 서인영은 "당연하지, 나는 항상 현재 진행형이다, 쉰 적이 없다"라고 답했다.

또 "소개팅은 다음 날이었는데, (남자친구에게) 갑작스럽게 '와줄 수 있냐'고 했다, 솔직히 오기 힘들지 않냐, 그런데 들어오는데 웃으면서 눈을 안 피하더라, 그게 매력적이었다"라고 했다. '밉지 않은 관종언니'에서는 결혼 언급도 해 화제가 됐다.

서인영은 아직까지 재혼설에 관해 공식 입장을 내고 있지 않다.

한편 서인영은 지난 2023년 비연예인과 결혼했고 이듬해 이혼했다. 결혼과 이혼으로 공백기를 가졌던 서인영은 지난 3월 말 유튜브 채널 '개과천선'을 개설하고 대중과 소통에 나서고 있다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지