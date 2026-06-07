흐리고 전국 곳곳 ‘비’…낮 최고 29도 [오늘날씨]

일요일인 7일 전라 동부와 경상권, 제주도에 비가 내리겠다. 중부 지방도 밤부터 비가 내릴 것으로 보인다.

서울 중구 서울시청 인근에서 우산을 쓴 시민들이 우산을 쓰고 이동하고 있다. 뉴시스

기상청은 이날 오전부터 경상권과 제주도, 오후부터 충청권 남부 내륙과 전라 동부에 비가 내리겠다고 예보했다. 제주도는 오후에, 그 밖의 지역은 내일 밤에 비가 그치겠다. 중부지방은 이날 밤부터 다음 날 새벽 사이 비가 내리겠다.

예상 강수량은 △(8일 새벽까지)서울·인천·경기 5㎜ 안팎 △(6~7일)서해5도 5㎜ 안팎 △(8일 새벽까지)강원 내륙·산지 5~20㎜ △(8일 새벽까지)강원 동해안 5㎜ 미만 △(8일 새벽까지)대전·세종·충남 내륙, 충북 5㎜ 안팎 △전북 동부, 전남 동부 5~20㎜ △대구·경북 남부, 경남, 울릉도·독도 5~20㎜ △부산·울산 5㎜ 안팎 △제주도 5~10㎜ 등이다.

당분간 기온은 평년(최저 14~18도, 최고 22~28도)과 비슷하겠다.

이날 아침 최저기온은 12~20도, 낮 최고기온은 20~29도가 되겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 20도 △인천 19도 △춘천 16도 △강릉 17도 △대전 17도 △대구 18도 △전주 18도 △광주 18도 △부산 20도 △제주 20도다. 낮 최고기온은 △서울 27도 △인천 26도 △춘천 24도 △강릉 21도 △대전 28도 △대구 26도 △전주 29도 △광주 29도 △부산 26도 △제주 25도로 예상된다.

이날 오전부터 다음 날 오전 사이 동풍에 의한 낮은 구름이 유입되는 강원 산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

오후부터 동해 중부 해상은 바람이 시속 30~45㎞로 강하게 불고, 물결이 1.0~2.5m로 높게 일겠다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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