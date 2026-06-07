김동현, 아내 넷째 출산 걱정…"최악의 경우 자궁 적출"

방송인 김동현이 고위험 산모인 아내의 넷째 출산을 앞두고 걱정했다.

6일 유튜브 채널 '동현이넷'에는 '넷째 출산이 걱정되는 이유(고위험 산모)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

방송인 김동현이 고위험 산모인 아내의 넷째 출산을 앞두고 걱정했다. (사진 = 유튜브 캡처)

영상에서 김동현은 넷째를 임신 중인 아내와 함께 산부인과 검진을 받으러 갔다.

산모와 아이에게는 큰 이상이 없다는 소견이 나왔지만 넷째 출산인 만큼 일반적인 임신보다 위험 부담이 큰 상황이라는 설명을 들었다.

의사는 "배가 아픈 게 중요하다. 사실은 넷째여서 아기를 낳을수록 위험도가 증가한다"며 "셋째 때 자궁벽이 많이 얇아졌다고 하지 않았나. 자궁 파열 위험도가 증가한다"고 설명했다

그러면서 "주수가 가면 진통이 생길 확률이 높고, 진통이 생기면 응급 수술을 해야 한다. 만삭이 되자마자 수술하는 게 가장 좋긴 하다"라고 조언했다.

또한 "우리가 또 걱정하는 게 산후출혈이다. 자꾸 배를 열면 유착이 생긴다. 네 번째 수술이니까 위험이 있어서 만반의 준비를 해야 한다. 최악의 경우에는 자궁을 뗄 수도 있다"고 말했다.

김동현은 "출산 날짜가 지났으면 좋겠다. 무사히 출산하고 시간이 빨리 지나갔으면 좋겠다. 무서운 이야기를 너무 많이 들었다"며 "아기 세 명이랑 와이프, 저랑 지금도 행복한데, 우리가 한 명 더 낳으면 더 행복하겠다는 욕심에 아이나 와이프에게 너무 위험한 상황이 생기는 거 아닌가 불안해진다"고 걱정했다.

<뉴시스>

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