젠슨 황 방한에 커지는 AI 동맹…보안 AI 경쟁도 격화

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 방한을 계기로 인공지능(AI) 인프라를 둘러싼 국내외 빅테크 협력이 주목받고 있다.



AI 반도체와 데이터센터, 초거대 AI 모델을 결합한 'AI 팩토리'가 차세대 산업 인프라로 떠오르면서 엔비디아와 국내 기업 간 협력도 단순 그래픽처리장치(GPU) 공급을 넘어 모델과 서비스, 피지컬 AI 영역으로 확대되는 양상이다.

'화기애애' (서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근 삼겹살 음식점 '형님 저요'에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 '삼소(삼겹살·소주) 회동’을 하며 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 mon@yna.co.kr/2026-06-05 21:36:37/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

AI 기술 확산에 따른 보안 대응도 주요 과제로 부상하고 있다.



앤트로픽은 보안 취약점 탐지 AI 모델 '미토스' 접속 기관을 확대하며 글로벌 사이버보안 협력에 속도를 내고 있다.



이런 상황에서 국내 기업 10곳 중 8곳 이상은 최근 1년 새 보안 침해를 경험한 것으로 나타났다.



◇ 국내 IT 선두주자 네이버, 엔비디아와 AI 인프라 '동맹'



네이버가 엔비디아와 손잡고 글로벌 AI 팩토리 구축 사업을 본격 추진한다.



단순히 엔비디아 GPU를 공급받는 관계를 넘어 AI 인프라와 모델, 서비스, 피지컬 AI를 아우르는 전략적 기술 동맹으로 협력 범위를 넓히겠다는 구상이다.



네이버클라우드는 최근 김유원 대표가 대만에서 열린 엔비디아 클라우드 파트너 서밋에서 이런 협력 방향을 공유했다고 밝혔다.



AI 팩토리는 대규모 AI 모델을 학습·추론하고 이를 실제 서비스와 산업 현장에 적용하기 위한 차세대 AI 인프라를 뜻한다.



엔비디아는 최근 AI 반도체와 서버, 네트워킹, 소프트웨어를 결합한 AI 팩토리 전략을 앞세워 글로벌 AI 인프라 시장을 확대하고 있다.



네이버클라우드와 엔비디아의 협력은 AI 인프라뿐 아니라 모델과 피지컬 AI 영역까지 포함한다.



네이버클라우드는 엔비디아의 개방형 대규모언어모델(LLM)인 '네모트론 3 울트라' 기술을 활용해 자체 초거대 AI 모델 '하이퍼클로바X'를 고도화하기로 했다.



두 회사는 초거대 언어모델 최적화와 원천 기술도 공동 연구할 계획이다.



황 CEO는 오는 8일 경기 성남 네이버 1784 사옥도 방문해 지난 5일 홍대입구 삼겹살집에서 회동한 이해진 네이버 의장과 다시 만나 구체적 협력 방안을 논의할 예정이다.

(서울=뉴스1) 이광호 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍익대학교 인근 고깃집에서 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살·소맥(소주·맥주) 회동 중 잠시 나와 HBM칩스를 나눠주고 있다. 2026.6.5/뉴스1

◇ 삼성·SK·KISA, 앤트로픽 '미토스' 접속 기관 참여



앤트로픽이 전문가 수준의 보안 취약점 탐지 능력을 갖춘 AI 모델 '미토스' 접속 국가와 권한을 대폭 확대하면서 국내 기업과 기관도 여기에 포함됐다.



앤트로픽은 미토스를 기반으로 한 사이버보안 협력 계획 '프로젝트 글라스윙'의 참여 대상을 15개국 약 150개 신규 기관으로 늘렸다고 지난 2일(현지시간) 밝혔다.



앤트로픽은 새로 참여하는 기관은 초기 참여 대상들에 부족했던 전력·수도·의료·통신·하드웨어 등 새로운 산업 분야를 아우른다고 설명했다.



추가된 파트너 기관의 소속 국가는 15개국이지만, 실제 이들 기관에 문제가 생기면 국경을 넘어 1억명 이상이 영향을 받을 수도 있고 글로벌 안보와 국가 안보에도 파장이 있을 수 있다고 앤트로픽은 강조했다.



새 파트너사 명단에는 최근 앤트로픽 투자사로 합류한 삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]를 비롯한 국내 기업은 물론 한국인터넷진흥원(KISA)도 이름을 올렸을 것으로 보인다.



SK텔레콤[017670] 역시 프로젝트 글래스윙에 참여해 미토스의 조기 접근 권한을 획득했다고 지난 4일 밝혔다.

Close-up 3d rendering humanoid robot portraits holding AI tech, shining hologram text glowing on blue background. Futuristic AI robotic humanoid, artificial intelligence service technology concept.

◇ 국내 기업 10곳 중 8곳 "1년 새 보안사고 침해 겪어"



국내 기업 10곳 중 8곳 이상이 지난 1년 새 보안 침해를 겪은 것으로 조사됐다.



보안 사고에 따른 복구 비용과 기간 모두 전년보다 늘었다.



글로벌 보안 기업 포티넷은 '2026 사이버보안 기술 격차 보고서' 한국 시장 조사 결과를 지난 1일 공개했다.



사이버보안 인재 현황을 파악하기 위해 매년 실시하는 이 보고서는 한국의 경우 지난해 12월 영국 시장조사 기관 사피오 리서치가 국내 IT·사이버보안 의사결정권자 60명을 대상으로 진행했다.



조사 결과 국내 응답 기업의 82%가 최근 12개월 동안 1건 이상의 보안 사고를 경험했다.



이 비율은 2023년과 2024년에 이어 3년째 같은 수준을 이어갔으며, 5건 이상 침해를 당한 기업도 22%에 달했다.



피해 규모도 확대됐다.



침해를 겪은 기업 중 74%가 복구 비용으로 100만달러(약 15억원) 이상을 지출했고, 평균 피해액은 260만달러(약 39억원)로 전년 190만달러(약 28억5천만원)에서 37% 증가했다.



복구에 1개월 이상 걸렸다는 응답도 61%로 전년(48%)보다 늘었으며, 평균 복구 기간도 1.7개월에서 2.2개월로 길어졌다.



가장 빈번한 공격 유형은 서비스거부·분산서비스거부(DoS·DDoS) 공격(39%), 피싱(37%), 랜섬웨어(35%) 순이었다.



밴 컨 포티넷코리아 지사장 대행은 "이번 조사는 국내 기업들이 사이버보안에 AI를 도입하면서도 정작 이를 운용할 인력과 거버넌스 체계를 갖추지 못한 채 위협에 노출되고 있음을 보여준다"고 지적했다.

<연합>

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