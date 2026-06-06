“재선거” 구호와 K-팝 함성 뒤섞인 잠실…개표소 봉쇄 이틀째 ‘혼란’

‘투표지 부족 사태’를 규탄하며 재선거를 요구하는 ‘잠실 개표소 봉쇄 시위’가 1박 2일째 이어지고 있다. 개표소가 위치한 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 일대는 6일 오후까지 시위대와 공연 관람객이 뒤섞여 일촉즉발의 상황이 연출되고 있다.

'투표지 부족 사태'를 규탄하며 재선거를 요구하는 '잠실 개표소 봉쇄 시위'가 1박 2 일째 계속되는 가운데 6일 개표소인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 부정선거를 주장하는 시민들과 보수 성향 유튜버 등이 구호를 외치고 있다. 연합

현장 경찰 비공식 추산에 따르면 이날 오후 12시 35분 기준 약 2천 명의 시위대가 경기장 주변에 집결했다. 시위대 규모는 이날 오전 7시 500명 수준까지 줄었으나 시간이 흐르며 다시 급증하는 추세다.

현장은 혼란 그 자체다. 개표소 인근 KSPO돔과 88잔디마당에서 1만여 명 규모의 K-팝 공연이 시작되면서 공연장의 음악 소리와 시위대의 “재선거” 구호가 뒤섞이고 있다. 경찰은 경기장 주 출입구에 기동대 약 400명을 투입해 물리적 충돌을 막고 있으나 인파가 몰리며 안전사고 위험이 커지고 있다.

시위대는 경기장 8개 출입구마다 배치돼 투표함 반출을 감시하고 있다. 선거관리위원회 직원 20∼30명은 개표가 종료된 전날 오후 3시부터 현재까지 24시간 넘게 개표소 내에 사실상 고립된 상태다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 반발한 시민들이 6일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소 앞에 모여 재선거를 요구하는 구호를 외치고 있다. 뉴스1

시위 참여자 상당수는 20∼30대 청년층으로 추정되며 영유아를 동반하거나 휠체어를 탄 시민들도 눈에 띈다. 자유와혁신 황교안 대표 등도 현장을 찾아 시위에 동참했다.

개표소 밖에서도 사태의 파장은 확산하고 있다. 신촌 일대에서는 주요 대학 총학생회들이 합동 기자회견을 열고 투표지 부족 사태를 규탄했으며 교수 단체 등도 선거 공정성을 촉구하는 집회를 예고했다.

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